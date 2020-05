Brendan Rodgers, entrenador del Leicester, supera el coronavirus: "Apenas podía caminar"

El entrenador del Leicester City, Brendan Rodgers, ha desvelado que tanto él como su mujer se contagiaron de coronavirus, ya con la Premier League detenida, y que tuvieron síntomas como la falta de fuerzas o de olfato, si bien ha asegurado que ambos están recuperados.

"Mi esposa y yo tuvimos coronavirus justo después de que la Premier se detuviera. Una semana después realmente empecé a luchar contra ello, no tenía olor ni sabor", aseguró en declaraciones a 'BBC Leicester Sport' recogidas por Europa Press.

El entrenador del Leicester, que marcha tercero en la Premier League, explicó que se quedó sin fuerzas. "No tenía fuerzas, y realmente luché, y mi esposa tampoco era la misma. Nos hicimos la prueba y ambos la tuvimos. Apenas podía caminar", relató.

"Me recordó a escalar el monte Kilimanjaro, a medida que subes más alto te quedas sin aliento. Al caminar 10 metros me sentía muy diferente. Salí a correr y no pude hacerlo", añadió sobre cómo fue pasar el virus.

Por último, explicó que estuvo tres semanas pasándolo mal. "Me sentía realmente débil, no tenía apetito y tuve una sensación extraña durante tres semanas, de no tener sabor", aportó.

La Premier fue suspendida el 13 de marzo después de que el entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, se contagiase de la COVID-19. Está previsto que el campeonato se reanude el 17 de junio, con nueve jornadas por disputarse y el Liverpool como campeón 'virtual' al contar con 25 puntos de margen sobre el Manchester City.