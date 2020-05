El fichaje de Faubert por el Real Madrid será parte de una serie de televisión sobre el mercado del fútbol

Julien Faubert es un fijo en los ránkings de peores fichajes de la historia por su extraña llegada al Real Madrid. El francés, auspiciado por Miguel Ángel Portugal, aterrizó en 2009 en el Bernabéu y ni él ni su propio representante se lo creían.

La historia de cómo se fraguó aquella operación será contada ahora al detalle en una serie de televisión sobre el mercado de fichajes, en la que está trabajando Yvan Le Mée, agente del futbolista francés que peor (o mejor, depende de cómo se mire) recuerdo dejó entre la afición merengue, pero también de otros, como Ferland Mendy.

El representante ejerce de asesor y casi protagonista en este nuevo producto audiovisual, según ha contado a 'The Guardian'. "Es sobre un agente joven que se convierte en el más grande del mundo. La idea era mezclar a todos los operadores en el mercado para darle autenticidad. No es autobiográfico, pero más o menos se basa en mi vida", afirma Le Mée.

El agente es todo un veterano en las negociaciones de fichajes, como demuestra su amplia trayectoria que va desde el clásico Gael Clichy hasta el propio Mendy, pasando por Faubert. En la serie no contará todo lo que ocurrió, pero sí parte de lo que, en sus propias palabras, fue una operación surrealista.

Faubert pensó que era una broma

Le Mée recuerda cómo se produjeron las negociaciones, y ni mucho menos fue él quien las empezó. "Me llamó un amigo de España y me dijo que alguien del Real Madrid le había preguntado por Faubert. Fue muy extraño", rememora. "Llamó al director deportivo para comprobarlo y me volvió a llamar a mí. 'Yvan, es verdad. Quieren verte mañana a las 7 de la mañana en el aeropuerto de Heathrow'", cuenta el representante.

A partir de ahí empezó un tira y afloja del que el propio futbolista desconfiaba por lo inesperado. Sin tener ni mucho menos un papel protagonista en el West Ham, no se creía que todo un Real Madrid se fijase en él. "Pensaba que era una broma", confiesa Le Mée. "A veces el 'mercato' puede ser un poco loco", afirma, antes de dar más detalles de aquella negociación.

"El Real Madrid quería firmar a Antonio Valencia, pero el Wigan pedía 25 millones de libras, que es equivalente a unos 80 ahora mismo. La segunda opción era Faubert, la elección del entrenador. Juande Ramos había estado en el Tottenham el año anterior y Julien jugó dos partidos fantásticos contra ellos con el West Ham. Esa fue la razón por la que tuvo esta oportunidad, a veces los milagros suceden", recuerda Le Mée. El resto fue una historia culminada con la pancarta 'Gracias por todo, Faubert' que le dedicó un aficionado, no sin cierta guasa, en el Bernabéu en el último partido de aquella temporada.

Este tipo de fichajes y otros con mucho más lustre serán llevados a la pequeña pantalla en una serie que, promete Le Mée, contará las versiones de presidentes, directores deportivos, futbolistas y otros agentes.