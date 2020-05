Olga García, ex del Barça, anuncia que deja el Atlético... y suena para el Madrid

La temporada de la Primera Iberdrola ha finalizado sin reanudarse, con lo que las futbolistas se encuentran ya de vacaciones hasta que arranque la siguiente campaña. Muchas de ellas están aprovechando que este año tienen, de manera inesperada e indeseada, más tiempo para negociar su futuro profesional, con lo que aumentarán los traspasos y fichajes.

Una de ellas es Olga García. La delantera catalana ha anunciado a través de las redes sociales que deja el Atlético de Madrid, club en el que ha militado dos campañas y ha ganado un título liguero, con una carta dirigida a la afición en la que deja entrever que no se han cumplido sus expectativas aquí.

"Se terminó la liga Iberdrola anticipadamente y no de la manera que nos hubiera gustado, pero las circunstancias mandan y todo se ha precipitado.

Quiero comunicaros que la próxima temporada no jugaré en el Atlético de Madrid. Ha sido una decisión meditada durante mucho tiempo y difícil, pero para mí, la mejor. Llega el momento de abrir una nueva etapa que me hace mucha ilusión y donde espero volver a disfrutar de nuevo.

Durante estos dos años he gozado de muchos buenos momentos y, para qué negarlo, alguno malo. Mi optimismo natural me ha llevado a intentar aprender de cada momento que nos toca vivir. Para mí lo más importante es trabajar cada día profesionalmente, y nunca bajar los brazos. Y eso, incluso en los peores momentos, lo he llevado a rajatabla. En esta última temporada no he tenido muchas oportunidades y por eso me voy con sabor agridulce.

Me hubiese gustado poder dar más por este club. Sin duda me llevo conmigo amistades de por vida que he cultivado en este club y aprendizaje, que me ha hecho más madura y más fuerte.

Me llevo conmigo el tiempo que he compartido con jugadoras excepcionales y el calor de la magnífica afición que tiene este club. Gracias a mis compañeras, a todos los técnicos, médicos, entrenadores, fisios y trabajadores increíbles del Atlético de Madrid. Gente en la sombra que están pendientes de cada detalle y que hacen funcionar los equipos.

En breve os comunicaré mi nuevo proyecto profesional, donde tengo la ilusión de volver a hacer lo que más me apasiona: ser feliz jugando al fútbol. Gracias a todos. Aúpa Atleti!"

Tras Barça y Madrid... ¿Real Madrid?

García quedó arrinconada en los planes de Dani González, el técnico que entró en sustitución de José Luis Sánchez Vera, que dimitió por motivos personales a finales de 2019. En sus dos temporadas de rojiblanca ha jugado 50 partidos, con 34 la primera y sólo 16 en la segunda y un bagaje de 12 goles, todos en la 2018/19.

La delantera acusó la progresiva falta de minutos en el Atlético y se quedó fuera de la lista del Mundial de Francia, lo que ya fue un duro contratiempo para ella.

Ahora está ahora en el mercado cuando está a punto de llegar, de manera oficial, el Real Madrid al fútbol femenino.

Tras la temporada de transición en la que aún fue el CD Tacón, las futbolistas de David Aznar (aunque suena Ángel Villacampa, ahora mismo en el Athletic, para sustituirle) lucirán el escudo merengue para la próxima temporada y el objetivo es darle un empuje serio a la plantilla con el que mejorar esa pobre 10ª posición a 36 puntos del Barça en la que han debutado en la Primera Iberdrola. La llegada de jugadoras como García, veterana ya y con experiencia, le daría un empuje extra al conjunto blanco.

Para añadirle más interés a su futuro, la ya exjugadora del Atlético de Madrid es canterana del FC Barcelona, donde debutó como futbolista y donde militó en dos épocas distintas: entre 2010 y 2013 y entre 2015 y 2018, con un impás en el Levante (su época más fructífera, con 30 goles en dos años y debut con la selección española absoluta) entre medias.