La emotiva carta de despedida de Carlos Sainz de McLaren: "Gracias, familia"

La inesperada (visto con perspectiva) llegada de Carlos Sainz a Ferrari supone la culminación de una carrera en Fórmula 1 que, a base de sólidos resultados, ha llevado al madrileño a convertirse en el tercer español que defenderá los colores del Cavallino Rampante. Sin embargo, mucho antes, él ya pilotó un monoplaza rojo.

La foto la ha compartido él mismo una vez realizado el anuncio oficial. "Estoy muy contento de poder anunciar que correré para Scuderia Ferrari en 2021 y del futuro que me espera con el equipo. Aún tengo por delante un año importante con McLaren Racing y tengo ganas de volver a competir con ellos esta temporada", ha escrito junto a una imagen en la que aparece con un kart rojo, siendo un niño.

Estoy muy contento de poder anunciar que correré para Scuderia Ferrari en 2021 y del futuro que me espera con el equipo.



Aún tengo por delante un año importante con McLaren Racing y tengo ganas de volver a competir con ellos esta temporada. pic.twitter.com/FLV2iximtn — Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 14, 2020

Pero antes de vestir los colores de Ferrari, Sainz tendrá que completar su última temporada con McLaren. Hasta finales de 2020, se disputen las carreras que se disputen, el madrileño debe su lealtad y su trabajo al equipo de Woking, que ha liderado en la pista en el proceso de recuperación en el que están inmersos.

El cariño que tiene hacia todos allí se plasma en un emotivo vídeo en el que el español recuerda los mejores momentos con ellos, con el podio del GP de Brasil como punto culminante. Bajo el elocuente título "Gracias, familia", Sainz se despide de los que, hasta diciembre, serán sus compañeros con esta carta:

"Querida familia de McLaren:

Pocas veces me expreso en un papel en blanco, pero aquí va. Todo el mundo conoce la enorme historia de este equipo. Eso no es nuevo. Aún así, no fue hasta que vi los coches de todos mis ídolos alineados a lo largo del bulevard del MTC (la sede de McLaren) cuando entendí lo que significa convertirse en piloto de McLaren.

La responsabilidad y orgullo inmediatamente cayeron sobre mi. Teníamos un enorme reto por delante y no había tiempo que perder.

Desde el primer día que volví al Reino Unido, cada miembro de esta enorme familia me hizo sentir en casa. Algunos de vosotros incluso me ayudasteis a encontrar un piso y llenarlo con cosas, mostrando ya enormes signos de espíritu de equipo.

Podría decir inmediatamente que los fans, patrocinadores, accionistas, directivos, el equipo de carreras, personal del hospitality y todo el mundo en la fábrica estábamos todos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Sin miedo hacia adelante. ¡Por supuesto 'Tomasso' (Tom Sallard, su ingeniero) era particularmente bueno en la parte del remo!

Pese al frustrante inicio de la temporada 2019, siempre sentí el apoyo y la confianza de todo el mundo a mi alrededor y sabía que era cuestión de tiempo empezar a lograr buenos puntos. La temporada pasada acabó siendo mi año más fuerte en la Fórmula 1 y un gran paso adelante para el equipo. Acabar cuartos en el campeonato de constructores y sexto en el de pilotos fue un gran logro y el podio en Brasil, con todos en lo más alto, fue la guinda perfecta de la tarta.

Siempre he sentido la pasión y el apoyo de vosotros, los fans de McLaren, que apoyan sin parar en cada país que visitamos. Sois sencillamente alucinantes. Desde el primer día, me disteis la más calurosa bienvenida y estoy seguro de que vamos a disfrutar juntos el resto de esta 'Operación Suave' (juego de palabras con la canción 'Smooth operator').

No puedo estar más agradecido a cada miembro de la familia McLaren y estoy deseando luchar con vosotros en pista el próximo año. Es un honor ser parte de vuestra historia y todo lo que puedo decir es: Gracias.

Oh, y Lando, también ha sido un placer trabajar contigo, mi amigo teleñeco. Vamos a acabarlo en alto.

Incluso pese a que esta terrible pandemia ha parado nuestro momento positivo, 2020 aún no ha acabado y volveremos muy pronto para dar lo mejor de nosotros. Ya habrá momentos para las despedidas al final del año. ¡Hasta ese momento, cabeza abajo y a seguir empujando!

Un abrazo, Carlos."