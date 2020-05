Pedrerol estalla: "Me parece una frivolidad decir que los futbolistas merecen 11.000 test"

Los equipos de LaLiga y sus futbolistas dan los primeros pasos para preparar el regreso a los entrenamientos realizando los test acordados en el protocolo para la vuelta de la competición. Para llevarlo a cabo las autoridades han destinado 11.000 test a los distintos actores del fútbol español, lo que sumado a las protestas de algunos futbolistas ha hecho estallar a Josep Pedrerol.

El presentador de El Chiringuito y Jugones mostró su malestar porque, en el proceso de desescalada del fútbol español, hay jugadores que exigen más garantías de seguridad además de las medidas adoptadas por LaLiga y los propios equipos.

"Me parece una frivolidad decir que los futbolistas merecen 11.000 test. Y que a pesar de eso no quieren concentrarse porque la habitación es muy pequeña. A mi eso me sienta mal", afirmó Pedrerol visiblemente enfadado.

😡🗣 "Hay SANITARIOS yéndose a HOTELES por NO CONTAGIAR y los FUTBOLISTAS se QUEJAN por concentrarse en SUITES"



💥💥 ENFADO MONUMENTAL de @jpedrerol en #ChiringuitoEnCasa. pic.twitter.com/FXXTNTWM2A — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2020

El periodista destacó que "ha habido un repunte de contagiados en los sanitarios y algunos de ellos están yéndose a hoteles para no contagiar a sus familiares y los futbolistas se quejan por concentrarse en suites".