Kyrgios critica a Thiem por negarse a donar dinero: "Los de arriba estamos demasiado bien pagados"

Nick Kyrgios ha alzado la voz (hasta aquí no es noticia) para criticar la actitud de Dominic Thiem. En un momento en el que muchos tenistas de la parte baja han visto cómo sus ingresos se reducen drásticamente o, incluso, desaparecen, el número 3 de la ATP se ha negado a donar dinero.

El australiano ha apuntado directamente a Thiem, al que de manera implícita llama insolidario. "Dominic no entiende lo que está pasando. Los de arriba estamos demasiado bien pagados y por eso no hay suficiente dinero para todos. Se trata de ponerse en el lugar de ellos, tanto de los que son profesionales como los que no lo son", señala a 'The National'.

Kyrgios se refiere al fondo de ayuda que promovieron Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal, entre otros, para ayudar a los tenistas fuera del 'top 100' de la ATP. En origen, la intención es hacer una bolsa que se destine a los más necesitados, en función de su ránking y ganancias previas.

El polémico tenista australiano es uno de los que más en serio se ha tomado esta iniciativa y mantiene una gran actividad en el chat abierto que mantienen con los tenistas más necesitados.