Exdirector ejecutivo de UEFA critica la recomendación de FIFA de parar hasta septiembre: "Debieron guardarse el consejo"

El presidente de la Asociación de Ligas Europeas de fútbol y exdirector ejecutivo de UEFA, Lars-Christer Olsson, insistió en intentar finalizar las competiciones de esta temporada "si es posible" y criticó las declaraciones del presidente del Comité Médico de la FIFA, Michel D'Hooghe, que recomendó que el fútbol no regrese hasta septiembre.

"Creo que debería haberse guardado el consejo para sí mismo. Hay que entender lo que ocurre en cada país, no debería decir eso alguien que forma parte de la FIFA, porque no es su visión personal, sino un mensaje de FIFA", señaló Olsson durante una mesa redonda por videoconferencia organizada por Soccerex.

"Si hay oportunidad para un país de finalizar su competición, eso le permitirá garantizar la integridad de su competición y la integridad de las competiciones internacionales, porque sus clubes se podrán clasificar por méritos deportivos", añadió.

El portavoz de las Ligas Europeas respondió así a unas declaraciones de D'Hooghe a la cadena británica Sky Sports, en las que consideró que el fútbol no debería volver hasta el 1 de septiembre "como pronto" por la pandemia de coronavirus y solicitó "tener más paciencia".

"Creo que todo el mundo en Europa está a favor de finalizar las competiciones si es posible. Siempre que la salud nos lo permita, esa sería la mejor solución. Si no podemos, habrá que buscar otra solución", aseguró Olsson.

El ejecutivo de la asociación de ligas europeas de fútbol consideró que antes de afrontar el futuro del fútbol tras la pandemia hay que "concentrarse en el problema que tenemos ahora", como solventar si se pueden retomar las competiciones.

"Tenemos que concentrarnos en solventar los problemas actuales. Yo hablo de los 900 clubes miembros de nuestras ligas, y algunos clubes tienen verdaderos problemas financieros, que no son tan cruciales para los 20 clubes principales. Y no solo las grandes ligas trabajan con protocolos, nos estamos coordinando para que todas las ligas puedan volver de una forma segura", añadió.

Olsson dijo que la decisión sobre si se acabarán los campeonatos nacionales se tendrá que tomar, como muy tarde, a finales de mayo, como ya apuntó la UEFA, y se mostró convencido de que la próxima temporada se podrá iniciar. "Puedo imaginar que esta temporada no se termine, pero no que no se comience la siguiente", añadió.

El responsable de las Ligas también admitió que el calendario internacional en las próximas campañas será "un problema", pero dijo que es "pronto" para saber si afectará al Mundial de Catar 2022, cuya disputa está prevista para noviembre y diciembre de ese año.