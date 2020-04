El partido de tenis desde azoteas que alucina a la propia ATP

Hacer deporte es clave para llevar un estilo de vida cuidado, y requiere de mucha disciplina. Más aún cuando las limitaciones de movilidad impuestas por el confinamiento lo hacen más difícil de practicar.

Eso no ha impedido a dos jóvenes tenistas seguir practicando su deporte favorito. Dos chicas de Liguria, una de las regiones más afectadas por el coronavirus en Italia, decidieron que iban a sacar sus raquetas y sus pelotas para jugar entre ellas desde sus respectivas casa. El hecho de no compartir edificio no fue un problema.

El vídeo ha dado la vuelta al mundo, hasta el punto de que hasta la propia ATP se ha hecho eco de él. En las imágenes, se ve cómo las jóvenes tenistas pelotean desde sus azoteas sin fallo, al menos en los segundos que dura el vídeo. Lo que no queda claro es si alguna de esas pelotas no entró... o si alguna se acercó demasiado a la red.