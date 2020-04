Las puyas de Juanma Castaño y De la Morena en su histórico programa juntos: "No sabes en qué lío te has metido"

La noche del 15 de abril de 2020 pasará a la historia de la radio deportiva española por la inesperada unión de dos rivales enconados por las audiencias. José Ramón de la Morena y Juanma Castaño presentaron 'El Partidazo en el Transistor', un programa que Onda Cero y la COPE emitieron juntos y que supuso no sólo la entrada de algunos de los mejores deportistas españoles e internacionales, sino el reencuentro de dos excompañeros.

El veterano De la Morena y el joven Castaño fueron jefe y subalterno en la Cadena SER, la gran ausente de esta reunión por decisión propia, hace varias décadas. Cuando el primero ya era toda una institución en las ondas españolas, el segundo acababa de bajar de Gijón para incorporarse en la redacción de Gran Vía 32 y empezar a crecer a nivel nacional. Este fue el origen de una charla con la que empezó el programa.

"No sabes en qué lío te has metido", le advertía el de Brunete a Castaño. "No me eches las broncas que me echabas cuando tenía 25 años", le replicaba este, en relación a la fama que tenía y tiene De la Morena de ser un duro jefe con sus redactores. "No me hagas las que me hacías con 25 años", contraargumentó el veterano periodista, en relación al irredento y algo rebelde carácter que tenía Castaño en sus inicios.

El buen rollo se mantuvo durante todo el programa, alternándose los momentos de protagonismo uno y otro, aunque siguieron lanzándose alguna. "Tenéis las bendiciones del altísimo", le tiró el presentador de Onda Cero, dado que COPE es la cadena de la Conferencia Episcopal, a lo que recibió una irónica respuesta: "Sí, tenemos pase VIP en el Vaticano".

No faltaron referencias a otros periodistas, que luego estuvieron presentes en la charla. Por ejemplo, al hijo de Manolo Lama, que es canterano del Atlético de Madrid. "Si llamas al Atleti para entrevistarle, seguro que te lo ponen antes que a mí, como es habitual", dijo De la Morena, no sólo por ser el pequeño hijo del popular narrador, sino por las dificultades que el club rojiblanco pone a algunos medios para entrevistar a sus protagonistas.