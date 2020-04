'El Larguero' de la SER, gran ausente de la iniciativa radiofónica de Rafa Nadal que reunirá a Juanma Castaño y De la Morena: "Están quienes quieren estar"

Este miércoles se va a producir un hecho inédito en la radiodifusión española. Los programas deportivos estrella de dos de las tres principales emisoras privadas del país, 'El Partidazo' de COPE y 'El Transistor' de Onda Cero, van a realizar un programa conjunto en el que Juanma Castaño y José Ramón de la Morena colaborarán para conseguir fondo para la iniciativa 'Nuestra mejor victoria' que auspician Rafa Nadal y Pau Gasol.

La idea de juntar a dos de los referentes radiofónicos del momento surgió de Nadal. "Rafa llevaba un tiempo desde que volvió de Estados Unidos aislado y triste, viendo lo que estaba pasando, y cogió el teléfono, empezó a llamar a gente, llamó a Pau para unir al deporte español... y ahí está la iniciativa", contaba Benito Pérez-Barbadillo, director de comunicación del balear, en el programa de Juanma Castaño.

Fue el asturiano quien, tras la cantidad de mensajes recibidos, explicó cómo se había gestado esta idea y, sobre todo, dio luz ante el elefante en medio de la habitación: por qué no está la Cadena SER en esta iniciativa y qué explicación hay a que 'El Larguero', histórico referente de los programas radiofónicos nocturnos, no participe. La explicación de Castaño, excomponente de la cadena de Prisa, fue elocuente:

"No les puedo contestar, no puedo dar una explicación. Nosotros pensamos que iba a ser un programa a tres, esa era la invitación, para que el programa se hiciera con los tres que hacemos a esta hora un programa de deportes en las principales radios españolas. Nosotros dijimos que sí. No preguntamos quién decía que no. Pero lo hacemos dos de los tres, Onda Cero y COPE. Lo hacemos quienes queremos hacerlo, el que no está es porque no quiere. Sencillamente es eso. Lo digo a modo informativo, no como crítica ni nada. Mañana (por hoy) están los que quieren estar y punto", explicó Castaño al comienzo de su programa del martes.

La relación entre Castaño y Manu Carreño, director y presentador de 'El Larguero', no es nada positiva, especialmente desde la salida del gijonés de Cuatro cuando compartieron plató al frente de 'Deportes Cuatro', más conocido como 'Los Manolos'. Además, el vallisoletano sustituyó a De la Morena al frente del programa estrella de la SER, algo que tampoco acabó de manera pacífica.

Este miércoles estarán en directo en 'El Partidazo' y en 'El Transistor' los citados Nadal y Gasol, pero también los pilotos Fernando Alonso y Carlos Sainz, Carolina Marín, Sergio Busquets, Ona Carbonell y otros protagonistas de primer nivel.