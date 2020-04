Nani Roma: "Los que critican a Amancio Ortega son unos sinvergüenzas"

El piloto Nani Roma atacó a los que critican a Amancio Ortega por las donaciones que está realizando en plena pandemia de coronavirus: "Muchos de los que critican a Amancio Ortega no han sido capaces ni de bajarse el sueldo y cobran las dietas. Él lo vio venir y se movió, necesitamos gente con talento. No hubiera pasado nada si hubieran ido a él en busca de ayudas.", dijo.

"No pasa nada, a él no le hubieran engañado con los test, pero la gente brillante no se suele meter en política. Los que discuten su trabajo son unos sinvergüenzas", añadió, en declaraciones a Radio Marca.

El piloto ha colaborado en la recaudación de más de 400 gafas de protección para el personal sanitario y se ha volcado con la situación de los mismos:, "Ver a esta gente que se deja la piel, en primera línea a pecho descubierto y son gente con mucha vocación. Se dejan la vida y ver que no tienen material se me parece a lo que tanto he visto en África cuando corría el Dakar, solo que estamos en España y en el Siglo XXI, no se puede ir con bolsas de basura como equipamiento"