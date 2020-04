Maria Sharapova hace público su número de teléfono para mensajearse con sus millones de fans y promete responder

Maria Sharapova anunció su retirada definitiva del tenis profesional víctima de las continuas lesiones pero sigue contando con millones de fans y seguidores, como queda claro al acceder a los perfiles de sus redes sociales. Es por ello que la rusa ha querido tener un gesto de cercanía con ellos, haciendo público nada menos que su número de teléfono.

Sharapova, que cuenta con más de 27 millones de followers entre los de Facebook (14,7 millones), Twitter (8,6) e Instagram (3,9), quiere hacer que la cuarentena sea más llevadera para sus fans, por lo que puso en marcha una peculiar forma para estar conectada con ellos: facilitó un número de teléfono para intercambiar mensajes de texto con ellos, prometiendo contestar a todos los que reciba.

La extenista de 32 años hizo el anuncio a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram y anima a sus followers a participar en la iniciativa, ya que hace unos días llevó a cabo una acción similar.

Sharapova hizo una videoconferencia con 150 seguidores y "he intentado buscar la manera para estar en contacto con todos mis seguidores porque la semana pasada me lo pasé muy bien con vosotros".

La deportista siberiana admite en las imágenes que "me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el confinamiento. Quiero que me escribáis qué pensáis. Os dejo un número de teléfono y me podéis mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil, el mismo que estoy cogiendo ahora. Os voy a responder".

"De verdad. Dime cómo te va, hazme preguntas, o sólo di hola. Cualquier gran receta es bienvenida también", añadió.