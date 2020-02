María Sharapova se retira a los 32 años víctima de las continuas lesiones

Maria Sharapova cuelga la raqueta. La tenista rusa de 32 años dio la noticia en una carta publicada en Vanity Fair, donde se despide por las continuas lesiones con un tierno mensaje:

"¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las pistas en las que has entrenado desde niña, del deporte que amas, que te trajo lágrimas y alegrías, en el que has encontrado una familia y en el que te han apoyado aficionados desde hace 28 años? Soy nueva en esto, así que, por favor, perdonadme. Tenis, me estoy despidiendo de ti", escribe en su carta.

Sharapova irrumpió en el tenis siendo aún menor de edad y en 2004, cuando solo tenía 17 años, sorprendió al mundo al conquistar Wimbledon. Cuelga la raqueta habiendo sido la número 1 del circuito WTA, con cinco Grand Slam en su palmarés y el honor de haber sido una de las mejores tenistas de las últimas décadas.

No obstante, la trayectoria de Sharapova quedó ensombrecida en marzo de 2016, cuando se destapó un positivo por meldonium en el Open de Australia de ese mismo año. La sanción le mantuvo 15 meses apartada de las pistas y, pese a que trató de recuperar su mejor versión, no pudo volver a brillar por las continuas lesiones.