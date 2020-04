Pirri, roto por la muerte de Goyo Benito: "Se está yendo mucha gente amiga y lo peor es que no se ve solución"

José Luis Martínez 'Pirri', además de ser toda una leyenda en el Real Madrid, fue uno de los mejores amigos de Goyo Benito. El histórico centrocampista está muy dolido por la pérdida del que fuera su retaguardia en la defensa durante trece años.

"Encima de que uno está sensible, lo de Goyo me ha afectado mucho y estoy muy triste. Muy, muy triste", relata en conversación telefónica, muy afectado. "Me ha cogido mal el cuerpo... Se está yendo mucha gente amiga y lo peor es que parece que no se ve solución. Lo de Goyo, aunque llevaba tiempo muy malito, me ha dejado helado", confiesa.

La amistad de Pirri y Benito se prolongó mucho más allá de lo que supuso compartir vestuario en ese tiempo. "Han sido muchos años con él, dentro y fuera del campo, y siempre demostrando que era amigo y un gran compañero de equipo. Para él, el equipo estaba por encima de todo y sus compañeros eran sagrados. Fue un compañero muy bueno", insiste, antes de analizar el cambio que experimentaba su carácter cuando estaba fuera del campo.

"Todo el temperamento que tenía en el campo era después pura bondad con los de su equipo y con los contrarios. Goyo era un tipo cariñoso, amable, buena gente tanto dentro y como fuera", elata.

Aunque las tiene, y muchas, Pirri no se encuentra de ánimo para contar las risas que compartió con él. "Ahora no es el momento de anécdotas ni de risas, porque estoy muy jodido. Muy mal. Que Dios lo tenga en su gloria, que Rubén, su hijo y toda su familia, deben de estar muy orgullosos de sus padre porque fue un hombre muy legal y muy querido", le despidió.