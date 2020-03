Piden el aplazamiento de los Juegos desde el Comité Olímpico Japonés: "El COI pone en riesgo a los atletas"

El Comité Olímpico Internacional (COI) lleva semanas insistiendo en que no se plantea otra opción que disputar los Juegos Olímpicos este verano, tal y como estaba previsto. No obstante, al primer signo de duda de su presidente, Thomas Bach, se ha unido una voz crítica desde el propio Comité Olímpico japonés.

Se trata de la medallista de bronce en judo en Seúl 1988 Kaori Yamaguchi, quien declaró que "el COI está poniendo en peligro a los atletas".

Yamaguchi, miembro de la ejecutiva del COJ habló tras la llegada de la antorcha olímpica a Japón y se convirtió en la primera persona del organismo nipón en defender el aplazamiento de los JJ OO.

"El COI está poniendo en riesgo a los atletas. Por lo que puedo ver en los informes y en las noticias de Estados Unidos y Europa, no creo que la situación permita que los deportistas sigan entrenando como hacen habitualmente", afirmó al medio local Nikkei.

Además, apuntó que "al pedir a los deportistas que entrenen en esas condiciones, el COI se está abriendo a las críticas de que no está pensando primero en los deportistas".

Yamaguchi no se mordió la lengua y quiso recordar que "a diferencia de otros eventos deportivos, los Juegos simbolizan el ideal de que el deporte trae la paz mundial. No deberíamos celebrarlos si las personas de todo el mundo no pueden disfrutarlos”.

También pidió una respuesta al COI o, al menos, una fecha para tomar la decisión, por el bien de los deportistas y el propio comité organizador de Tokio 2020: “Si hay una razón que impide al COI tomar una decisión en este momento, debe indicar una fecha límite. Un anuncio repentino, como la decisión de trasladar el maratón a Sapporo, no es aceptable”.