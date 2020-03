Obi Mikel rescinde su contrato con su equipo por no parar por el coronavirus

El futbolista nigeriano Jon Obi Mikel ha decidido curarse en salud ante la inacción de la Superliga turca, que no para en plena crisis mundial por el coronavirus. La liga otomana sigue con normalidad y, pese a no tener positivos aún en COVID-19, ya se ha cobrado su primera víctima.

Obi Mikel ha decidido rescindir el contrato que le une al Trabzonspor como medida preventiva ante el crecimiento del virus en Europa y ha decidido dejar de exponerse cortando de raíz el "mayor escollo" para ponerse en cuarentena. El nigeriano ha renunciado así al salario que le quedaba por cobrar y se ha vuelto a Londres, donde vivió por más de 11 años jugando en el Chelsea.

#ObiMikel rescinde contrato con el #Trabzonspor de Turquía por temor al #coronavirus y se une a la lista de los jugadores que están actualmente sin equipo. https://t.co/kqSQ6ScyYVpic.twitter.com/OyyldHShyB — Transfermarkt.es (@TMes_news) March 18, 2020

El ya exjugador del Trabzonspor ya criticó la pasada semana que continúe la Superliga: "Hay más en la vida que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en este momento crítico. La temporada debería cancelarse ya que el mundo se enfrenta a tiempos tan turbulentos".

A estas críticas se le unieron otros futbolistas de renombre que también juegan en la liga turca, como Radamel Falcao, ex del Atlético de Madrid, ahora en el Galatasaray.

Obi Mikel llegó el pasado mercado veraniego al Trabzonspor, junto a otros nombres que han destacado en el fútbol europeo como Sturridge (ex de Chelsea y Liverpool) o José Sosa (ex del Atlético y Milan)