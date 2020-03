Críticas del fútbol a Boris Johnson por sus medidas contra el coronavirus: "Parece que alguien tiene que morir para que se tomen las decisiones a tiempo"

Cada gobierno está tomando unas medidas ante la amenaza de coronavirus. Los hay más restrictivos ante la crisis, como los ejecutivos italiano o español, o mucho más laxos, como el británico.

Las medidas de Boris Johnson, que básicamente consisten en que el virus se muera solo, no han gustado nada en el mundo del fútbol, precisamente por ser uno de los sectores más expuestos al público y que han tenido que parar su actividad en la Premier League.

Dos voces que se han alzado contra la tibieza del actual inquilino de Downing Street han sido dos italianos. Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, ha sido claro: "Me parece que todavía no se han dado cuenta de la gravedad de la situación. La vida continúa fluyendo con cierta regularidad", ha dicho en declaraciones a la 'Gazzetta dello Sport'.

Más crítico se ha mostrado Angelo Ogbonna, defensa italiano del West Ham. En una entrevista a otro medio de su país, el 'Corriere della Sera', apunta directamente a lo que considera una negligencia grave del ejecutivo de Johnson.

Su enfado se debe a que el Arsenal había jugado contra ellos días después de verse con el Olympiacos, cuyo presidente está infectado por coronavirus. El contacto entre Evangelos Marinakis y algunos jugadores de la plantilla 'gunner' ha derivado en el positivo confirmado de Mikel Arteta, su entrenador.

Entre que jugaron Arsenal y Olympiacos y Marinakis fue diagnosticado pasaron unos días, un intervalo en el que el conjunto londinense se las vio con el West Ham donde milita Ogbonna.

"Es absolutamente inaceptable que se haya disputado ese partido", se lamenta el central. "Parece que alguien tiene que morir para que se tomen las decisiones a tiempo. no se trata de un asunto futbolístico, está arraigado en la mentalidad del país. En el Reino Unido no han comprendido el riesgo que rodea a este virus, que puede propagarse en cuestión de segundos si no se toman las medidas correctas", afirma, muy crítico.

Se pone a sí mismo de ejemplo. "No me han hecho pruebas, lo que es una prueba más de la actitud tan relajada que se está tomando aquí", se enfada.