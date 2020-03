El Getafe se planta por el coronavirus: "No vamos a Italia le pese a quién le pese"

El Getafe se planta por la crisis del coronavirus y no piensa viajar a Milán para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Europa League que le mide al Inter. El presidente del club azulón Ángel Torres informó de la decisión "le pese a quién le pese", y explicó que lo más "sensato" sería aplazar el encuentro.

Torres se mostró contrario a disputar el partido frente al cuadro italiano porque el lugar del partido está en el principal foco del coronavirus", declaró a "El Transistor".

Además, aseguró que "o se saca el partido de allí o se aplaza. Lo más sensato sería aplazarlo. Salvo que esto cambie mucho el Getafe mañana no va a viajar a Italia. El Getafe no va a volar. No vamos a ir a Italia le pese a quién le pese".

Torres apuntó que su equipo no tiene la "necesidad" de entrar en el foco de la epidemia e instó a la UEFA a buscar una alternativa al estadio de San Siro.

Además, comunicó que se encuentra en contacto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organismo al que solicitó ayuda para que exija "la suspensión".

La posible eliminación de Europa no preocupa a Torres, quien declaró que "si tenemos que perder la eliminatoria la perderemos. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo. Nos hace mucha ilusión pero si tiene que ser así, será".

Además, desveló que "me han dicho que pida un permiso especial al Ministerio de Fomento pero yo no voy a pedir ningún permiso. No voy a ir a un lugar dónde no quiero ir".

Por último, reveló que el Inter ha reconocido que es "incomprensible" que el Getafe tenga que viajar a Milán, algo que "yo no voy a consentir".