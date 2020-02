El COI se abre a la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio por el coronavirus

Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) desde 1978, ha asegurado en una entrevista con Associated Press que aún hay margen para tomar una decisión sobre la celebración o no de los Juegos Olímpicos de Tokio y que puede ser con dos meses de antelación, es decir, a mediados de mayo.

El coronavirus y los más de 800 casos detectados en Japón, donde han fallecido cuatro personas, preocupan en el COI, aunque tampoco son alarmistas: "Deportistas, hasta donde sabemos a día de hoy, estaréis en Tokio. Ahora mismo todo está normal como cualquier otro año a estas alturas en cuanto a organización. Seguid concentrados en vuestro deporte y estad seguros de que el COI no os va a meter en una pandemia", comentó Pound.

En cuanto a las alternativas en caso de cancelación del evento deportivo más importante del año, Pound asegura que, tanto aplazarlo, como celebrarlo en otra sede no son opciones fáciles: "No puedes decir 'venga, lo hacemos en octubre', no puedes posponer así algo de esta magnitud. Muchos países, calendarios, agenda de televisión...", explica el miembro del COI.

Sobre la posibilidad de celebrarlo en otra sede, tampoco es muy optimista Pound: "Hay muy pocos lugares en el mundo que puedan incluso pensar en prestar las facilidades necesarias en tan corto periodo de tiempo", explicó. Londres, que acogió los Juegos en 2012 por última vez, se ha ofrecido como sede alternativa, pero no parece una estrategia factible para el COI.

Confía Pound en que la situación esté controlada en los próximos meses ya que hay que ir ultimando los detalles para la cita que, si el coronavirus lo permite, se iniciará en Tokio el 24 de julio.