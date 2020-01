La crisis del Atlético de Madrid, analizada por expertos rojiblancos

¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? Esa es la pregunta que ronda en las cabezas de los aficionados rojiblancos, que han visto cómo en un mes pierden otra final contra el Real Madrid, dejan malas sensaciones en Liga con un empate ante el Eibar y son eliminados de la Copa del Rey por un Segunda B como la Cultural Leonesa.

La respuesta, o al menos el análisis, lo realizan varios periodistas que siguen el día a día del Atlético de Madrid. Se han sometido a las mismas cuatro preguntas:

Julián Redondo (Presidente Asociación Española de la Prensa Deportiva)

1.- Hay que abrir un paréntesis, dar a Simeone uno o dos años de vacaciones. Que se resetee, que los jugadores recuperen estima y luego que vuelva el entrenador que ha situado al Atleti entre los grandes.

2.- En el banquillo. Da la sensación de que el proyecto está agotado.

3.- En absoluto. Es un gran fichaje que con el paso de los partidos y los corsés de Simeone ha perdido confianza. Hay que recuperarlo para la causa.

4.- Jürgen Klopp.

José Antonio Martín Otín 'Petón' (COPE y El Chiringuito)

1.- No y además es de horteras despedir a un entrenador como Simeone mediada la temporada.

2.- Es una conjunción para el éxito y para el fracaso. Lo de la cultural ha sucedido por fallar de cara al gol y de cara a tu propia portería. Falla de cara al gol y en la defensa... Es de todos.

3.- En absoluto. Es una frivolidad juzgar a un chaval de 18 años. Es una apuesta y no debemos sancionar al portugués.

4.- No saldrá o no debería salir ahora Simeone, pero si alguna vez sucediese, el ideal sería Jürgen Klopp y además el Atlético de Madrid tiene dinero para pagarle un buen sueldo. ¿Verdad?

Javier Gómez Matallanas (Adjunto a Dirección de AS y Director de AStv)

1.- El ciclo de Simeone terminará cuando ‘El Cholo’ quiera porque se ha hecho dueño del club y se marchará cuando él decida.

2.- Los éxitos y el salto de calidad que ha dado el club se le ha atribuido a Simeone. Ahora que ha llegado una crisis tendrá la misma responsabilidad el entrenador.

3.- Fue un fichaje que ilusionó a la afición del Atleti porque compitió y ganó a Real Madrid y Manchester City al firmar al crack portugués. El error es que Simeone no juega de una manera adecuada para el progreso de João Félix o de los jugadores de talento ofensivo, porque solo les habla de defender, nunca de atacar.

4.- Después del Cholo podría entrenar cualquier entrenador ‘top’ porque con su salario se podría fichar a Pochettino de primero, a Klopp de segundo y a Valverde de tercero y sobraría dinero. Sin exagerar.

Isaac Suárez (MARCA)

1.- No, Simeone es lo último que debería acabarse. Lo que sí se acabó es la generación de futbolistas con los que alcanzó sus éxitos, produciéndose un relevo generacional en el que está por ver si los nuevos jugadores pueden llegar al nivel de los anteriores.

2.- La planificación ofrece muchas dudas, se ha hecho la mayor inversión de la historia en jugadores que quizás no valgan tanto y éstos, en su mayoría, no están cumpliendo las expectativas.

3.- A día de hoy aún no está para ser la bandera del Atlético de Madrid ni para cubrir el enorme vacío que dejó Antoine Griezmann. Se le intuye talento, pero aún no es una realidad.

4.- Si sale el Cholo, el abismo. Es el auténtico líder del Atlético, el responsable de que el club sea lo que es hoy. El día que falte será cuando se resalten más aún los milagros que ha hecho.

Rubén Uría (Goal y DAZN)

1.- No. Lo mejor está por venir. Es un gran momento para saber quién presume de creer y quién cree de verdad.

2.- Es multifactorial. Todos tienen responsabilidad. En lo bueno y en lo malo.

3.- Joao Félix tiene 20 años. Es un proyecto de gran jugador. No es alguien al que se le pueda pedir que tire de todo un equipo, porque aún no está preparado para eso. Medirle por lo que costó es un error. Ha fichado para 6 años, no para 6 meses. Paciencia. Si sale bien, fenómeno. Y si no sale bien, pues no será el primer fichaje millonario que no funciona

4.- Después del Cholo, la nada. No hay nadie con su capacidad, ni con su liderazgo. Lo que tienen que hacer no es echarle, sino renovarle. En las buenas es muy fácil. En las malas es cuando se demuestra quién es cada uno.

José Damián González (El Chiringuito y La Razón)

1.- Sí. Se ha terminado el ciclo de Simeone.

2.- El Cholo le dio un gran salto a la historia moderna del club, deportiva y económicamente. Es un crack pero no ha sabido desde el banquillo reinventar su fútbol y dar el salto de calidad que era y es obligado.

3.- No ha sido un error el fichaje de Joao Félix, para mí no sacar ni explotar rendimiento del talento de este chico es uno de los mayores errores de Simeone. Él tiene un 80 por ciento de culpa y Joao Félix el otro 20.

4.- Un giro al estilo del exitoso ‘cholismo’ necesario estos años atrás pero ahora se necesita un entrenador de apuesta más ofensiva. Ojalá un... Pochettino.

Juan Gato (Periodista colaborador en diferentes medios)

1.- Creo que no. Percibo síntomas de desgaste y un cambio sustancial en la plantilla. Cuando habló el Cholo de año de transición estaba advirtiendo lo que podía suceder esta temporada.

2.- Hay errores en la configuración de la plantilla y ahí entra Simeone, pero los dirigentes, Gil Marín y Berta son mucho más responsables. El Cholo tiene su cuota porque no consigue dar con la tecla y algunos jugadores han perdido intensidad y de eso son responsables los futbolistas.

3.- El precio le condiciona pero un grande tiene que optar a los mejores futbolista. Joao Félix lo será. Está en formación. La presión no puede ser para él. Paciencia con Joao.

4.- Produce vértigo ya que el altísimo nivel donde está el equipo y el club gracias a Simeone exige un recambio, no sé cuándo, de un técnico ‘top’. Mi apuesta: Jürgen Klopp.

Gonzalo Miró (Contertulio de radio y televisión)

1.- No. El carácter que ha imprimido el Cholo al Atlético de Madrid debe continuar.

2.- El banquillo. Simeone tiene que darse cuenta de que las fórmulas que ha usado hasta ahora ya no funcionan, porque no tiene los mismos jugadores.

3.- No. Aunque parece que para el Cholo sí que lo es, porque no termina de encontrarle el rol que el joven debe tener en un club como el Atlético de Madrid.

4.- Es difícil encontrar a alguien que sustituya al Cholo, pero si sucediera, yo apostaría por un fenómeno como Jürgen Klopp.