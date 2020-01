Robert Moreno: "Fui egoísta, pensé en mi futuro y volvería a hacerlo todo igual"

Robert Moreno volvió a hablar sobre su polémica con Luis Enrique. El exseleccionador y actual entrenador del Mónaco, recordó cómo se desarrollaron las cosas cuando él estaba al frente de la Roja y el asturiano decidió volver: "Es cierto que fui egoísta y pensé en mi futuro porque actuar de otra manera me perjudicaría, pero una cosa es la relación profesional y otra personal. Volvería a hacerlo todo igual", dijo en RAC1.

Cuando la hija de Luis Enrique enfermó, Moreno tomó las riendas de la selección y firmó un contrato que le avalaba hasta la Eurocopa del próximo verano. Sin embargo, cuando 'Lucho' quiso volver, todo cambió. Una situación que rompió la amistad entre ambos y que llevó a un cruce de declaraciones con versiones contradictorias:

"Es falso que no hablara con Luis Enrique durante el período en el que él se apartó de la Selección. Lo que pasa es que en este mundo si caes bien ya puedes decir lo que quieras que nadie se creerá nada malo de ti y si caes mal, siempre estás bajo sospecha", opinó.

Moreno reconoce estar triste por la situación y espera "poder volver a hablar algún día" con su examigo. "Ojalá pudiera mantener mi relación con Luis Enrique. Una de las cosas de las que me alegro es la de no haber reaccionado cuando pasó todo, porque la ira me hubiera hecho equivocarme", añadió.