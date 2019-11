Las claves de la desavenencia entre Luis Enrique y Robert Moreno

La comparecencia de Robert Moreno añade más madera al incendio que gira en torno al regreso de Luis Enrique al banquillo de la selección española de fútbol y el despido de Moreno. El técnico salió al paso de las acusaciones del técnico asturiano para ofrecer su versión de los hechos y defenderse de las acusaciones de 'Lucho'.

Desleal

Robert Moreno lamentó que Luis Enrique le etiquetó con algo injusto y feo. Luis Enrique aseguró que percibió la intención de su exsegundo de dirigir a la selección en la Euro 2020, algo que no le gustó y le hizo tomar la decisión.

El catalán se defendió recordando su salida de la Roma cuando el asturiano quiso dejar el equipo, pese a que tenían un año más de contrato. También matizó que todas las decisiones importantes se han consultado con Luis Enrique.

Dar un paso a un lado

Luis Enrique tomó la decisión de prescindir de Robert Moreno cuando sintió la “ambición desmedida” de su examigo, a lo que éste ha respondido que “la única forma de que Luis volviera a la selección era si seguíamos nosotros y di un paso al frente”.

Además, Moreno quiso aclarar queque cuando supo del posible regreso de Luis Enrique “envié un mensaje porque no quería ser un impedimento para su regreso y cumplí mi palabra”.

El detonante

Luis Enrique fechó el detonante en “el 12 de septiembre, el único día que tengo contacto con él. Me llama, tengo una reunión en mi casa de 30 minutos”, aunque Moreno habló de otra reunión en la que transmitió a Luis Enrique que estaba dispuesto a dar un paso a un lado.

Fue aquel día en el que el asturiano le dijo “lo siento pero no cuento contigo, con el resto del staff sí”, afirmó el catalán.

Se rompe la relación

"En lo profesional no tengo nada que criticar a Robert Moreno”, afirmó Luis Enrique, quien destacó que “es un buen entrenador, pero en lo personal no tenía ninguna duda hasta que los hechos me demostraron otra cosa". Por otra parte Moreno no se esperaba esta reacción, por lo que el encuentro con ‘Lucho’ le dejó “en estado de shock”.

El papel de Rubiales y Molina

Luis Enrique solo apuntó que “estoy aquí o estaré en la Euro porque el presidente y el director deportivo me han llamado”, lo que choca con la versión de Moreno: “El presidente nos dijo que este era mi proyecto para la Eurocopa, que firmábamos un contrato para seguir, pero no dimos el 'OK' hasta hablarlo con Luis Enrique".