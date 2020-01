Unionistas y Real Madrid, dos mundos en un campo

El sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey quiso que uno de los ‘gordos’, el Real Madrid, se lo llevara el modesto club Unionistas de Salamanca. Una entidad que nació en 2013 tras la desaparición de la mítica Unión Deportiva y que, sin querer tomar el testigo como herederos de aquel equipo que pasó 13 temporadas en Primera, honra su memoria en cada partido en las humildes instalaciones de ‘Las Pistas’, donde recibirán a los madridistas.

El nuevo formato de la Copa del Rey amplió el número de equipos participantes, para premiar a los pequeños, y recuperó el formato de partido único en las eliminatorias, lo que abre la puerta a sorpresas y sueños.

El Unionistas de Salamanca se enfrenta este miércoles al equipo de Zidane en un auténtico duelo entre David y Goliath: el gigante mundial contra el equipo modesto que en apenas seis años de historia se ha hecho un hueco en la Segunda B.

La comparación entre ambas entidades pone de manifiesto la diferencia abismal entre ellas. Sin embargo, en algo se parecen: pertenecen a sus socios. El Real Madrid sobrepasa los 93.000 mientras que Unionistas cuenta con 2.800. Eso sí, nada pasa en el club salmantino sin que se someta a votación en Asamblea.

Unionistas disputa sus partidos en ‘Las Pistas’, unas instalaciones de atletismo anexas al Helmántico, el histórico estadio de la Unión Deportiva y que ahora usa el Salamanca CF, rival en el campo y fuera de él: ambos clubes tratan de mantener viva la memoria de la desaparecida entidad.

A la sombra de la que fuera casa de la UD, ‘Las Pistas’ acogen a los miles de socios y simpatizantes, hasta 4.000, que apoyan a Unionistas en cada partido en casa. Y no sólo animan y gritan: también trabajan. Al tratarse de instalaciones pertenecientes al ayuntamiento, el equipo no puede dejar a la vista sus distintivos una vez que el árbitro pita el final. Para eso, los hinchas acuden antes del inicio y se quedan después para organizar el encuentro.

Algo que, lógicamente, no ocurre en el Santiago Bernabéu, que acoge en cada partido a 81.000 espectadores, unas 20 veces más que la capacidad de ‘Las Pistas’, y cuenta con personal para cada una de las tareas necesarias para celebrar un encuentro.

Unionistas es un club de sus socios, que se sustenta con el apoyo económico de estos, de ayudas públicas y patrocinadores y cuya directiva no se lucra con su labor. Con un presupuesto total anual alrededor del millón de euros, los dirigentes destinan unos 400.000 euros a pagar los sueldos de la primera plantilla. Aproximadamente lo que cobra al mes un jugador de la talla de Casemiro, que percibe cinco millones de euros al año. Solo Gareth Bale, con sus 15 millones anuales, cobra 37 veces más que toda la plantilla de Unionistas entera.

En Unionistas son conscientes de que este partido es un premio y el probable resultado desfavorable no les preocupa: su lucha está en la Liga. Sin embargo, este formato de Copa da pie a que la imaginación no tenga límites y no sería la primera vez que el Real Madrid tropieza con clubes de categorías inferiores. Este modesto club de Salamanca nació del romanticismo, para no dejar morir al fútbol en la ciudad y, ante el Real Madrid, demostrarán que el espíritu continúa vivo.