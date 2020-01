Joan Barreda, roto de dolor por la muerte de Paulo Gonçalves: "Me cuidaste estos años como un hermano"

Joan Barreda no olvidará su primera victoria en el Dakar 2020, pero ni mucho menos por el hecho de haber ganado. La muerte de Paulo Gonçalves ha sido un golpe durísimo para toda la carvana del raid, pero especialmente para el valenciano, que tenía a 'Speedy' como un auténtico amigo y mentor.

"Aún no puedo creer que esto haya pasado. No se ni que decir. Me cuidaste durante todos estos años como un hermano. Recuerdo la inmensidad de horas que pasábamos solos en el desierto, cuidándonos a 100 metros el uno del otro, permanecerán siempre en mi alma. Te quiero Paulo", ha escrito 'Bang-Bang' en twitter junto a una foto de ambos.

Te quiero Paulo♥️ pic.twitter.com/J7L1Wo4hFn — JOAN BARREDA (@joanbangbang88) January 12, 2020

Barreda y Gonçalves compartieron siete años juntos en el Dakar. Primero con Husqvarna, después con Honda, el valenciano tuvo en el portugués a un auténtico maestro y mentor desde el primer momento.

El de Torreblanca aprendió de Gonçalves cómo afrontar un raid de la dureza del Dakar, y en buena medida la condición de favorito desde 2014, su primer gran año con Honda, se lo debe a los aprendizajes que tuvo junto al luso. Para Barreda, incluso ahora que no eran compañeros, desde que Gonçalves se fue a Hero era un buen amigo con el que compartió competición y entrenamientos. Estos días se les había visto charlando amigablemente en el campamento del Dakar, donde seguían intercambiando consejos y conversaciones.