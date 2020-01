Marc Coma ocultó a Fernando Alonso la muerte de Paulo Gonçalves hasta el final

Fernando Alonso y Marc Coma pasaron muy cerca del lugar donde Paulo Gonçalves sufrió su accidente mortal en la séptima etapa del Dakar 2020. El piloto asturiano se dio cuenta de que algo no iba bien, pero en ese momento no detectó nada demasiado grave. Su copiloto, dada su experiencia, sí.

"Al pasar, viendo tantas motos paradas y el helicóptero me he dado cuenta, por experiencia, pero no le he querido decir nada a Fer porque teníamos que seguir concentrados", confesaba el cinco veces ganador del Dakar en motos. Coma, además de expiloto, fue director deportivo del raid tres años, por lo que conoce perfectamente el protocolo de actuación en caso de accidente, lo que le hizo temerse lo peor.

Amigo y antiguo rival de Gonçalves (el portugués le disputó la victoria al español en 2015), Coma estaba destrozado cuando llegó al campamento. "Es muy triste, un precio demasiado alto el que uno de nosotros ha pagado, poco que decir, apoyar a su familia y al equipo en un momento tan complicado. Fue mi rival, competimos muy de cerca de tu a tu muchos años y siempre lo deportivo fue lo primero, nunca hubo reclamaciones ni antideportividad, siempre un caballero encima de la moto y es el recuerdo que me queda", admitía, antes de echarse a llorar.

Alonso: "No por ser el Dakar tienes que aceptarlo"

A Alonso le ha hecho recordar que el deporte del motor es muy peligroso, máxime en una disciplina como esta.

"Te quedas helado, porque había rumores al llegar a meta y algún comisario nos dijo algo, pero cuanto te confirman te quedas helado porque ves helicópteros o coches médicos cada etapa y son abandonos, o accidentes, pero no te pones en lo peor", relataba el asturiano, muy afectado, en su llegada al vivac.

"Es muy difícil pasar página. Es el que compite contigo con lo mismo, con pasión, compartes la etapa, el vivac, los briefings, las verificaciones, cuesta creerlo y te deja con pocas ganas de hablar porque la vida está por encima de cualquier caso. No por ser el Dakar tienes que aceptarlo y el duelo es increíble para todos", se niega a resignarse el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

"Cada test que haces corres riesgos, esta modalidad es arriesgada, sales a lo desconocido, cada kilómetro es nuevo por sitios inhóspitos, sin comodidades. Cualquier cosa que ocurre no hay un comisario a 10 metros, nadie para apagar un incendio, no hay un médico allí aunque llegan rápido y eres consciente de ese peligro, está claro, pero en el deporte de motor el peligro nunca está 100% bajo control", recordaba.