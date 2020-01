La realización de la Supercopa se come el gol olímpico que adelanta al Madrid

Toni Kroos se convirtió en el primer goleador de la nueva Supercopa de España, que por primera vez en su historia se disputa en formato 'final four' y en Arabia Saudí, al adelantar al Real Madrid frente al Valenciaa los 15 minutos de partido. No obstante, el tanto no se vio en directo por un error en la realización.

El centrocampista alemán aprovechó un momento de confusión para marcar, cuando se disponía a sacar un córner. Kroos se percató de que los jugadores del Valencia se encontraban protestando una jugada y trató de pillarles desprevenidos al lanzar directamente a puerta.

El '8' madridista no falló y metió el balón en la portería, una jugada que también pilló 'en fuera de juego' a la realización que retransmitía el partido: en el momento del tanto se encontraba repitiendo una jugada anterior.

Esto hizo que los espectadores se perdieran el primer gol de esta novedosa competición, ya escucharon la narración del gol por parte de los comentaristas, pero mientras veían otra acción.

La retransmisión volvió al directo cuando Domenech se lamentaba por el gol encajado, aunque rápidamente procedió a ofrecer la repetición.