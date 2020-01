Enfado entre Valverde y el FC Barcelona por la salida de Carles Aleñá

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, mostró en la rueda de prensa previa al derbi contra el Espanyol su malestar con la salida del canterano azulgrana, Carles Aleñá. "Creía que si sucedía, no iba a ser tan pronto, pero su contrato lo permitía. Igual que en agosto logramos que se quedara, ahora tiene la cláusula para salir", confesaba el Txingurri con muestras de molestia.

Valverde revelaba que el contrato de Aleñá incluía una cláusula que, según Mundo Deportivo, no detallaba un número exacto de encuentros que tendría que disputar, pero si veía que su crecimiento se estacaba esta temporada, podría salir en busca de minutos como ha hecho. Por lo tanto, la continuidad de Aleñá, prácticamente dependía de la intención del entrenador en meterle en sus planes, algo que apenas ha hecho este año.

Aleñá ha disputado seis partidos en todo lo que va de temporada. Debutó en el estreno liguero como titular en agosto y no se le volvió a ver en el césped hasta diciembre, donde si tuvo más participación en el equipo. Por eso mismo, en el seno de la directiva no se entiende la disconformidad de Valverde.

El FC Barcelona asume la salida del jugador para que pueda acumular minutos, pero lo que no les cuadra es el malestar del técnico, pues de él dependía en gran parte que siga o no en el equipo. No obstante, sí consideran que el jugador haya optado por salir cedido buscando minutos era la mejor opción para su crecimiento dadas las circunstancias.

Aleñá, presentado con el Betis

Este 8 de enero ha sido la presentación del nuevo jugador verdiblanco en el que ha querido recoger las declaraciones de su exentrenador y comentar al respecto. "En octubre o noviembre tomé la decisión de irme. No sé si estará sorprendido, yo le comuniqué que quería venir al Betis, pero no pensaba que todo fuera a ir tan rápido", reveló Aleñá.

Sé lo que significa este dorsal para todo el beticismo. Es un orgullo poder jugar con él y defenderlo! A por el primer partido del 2020💚 #24 pic.twitter.com/SSAFNRynNT — Carles Aleña (@Carlesale10) January 4, 2020

Asímismo, dejaba una puerta abierta a todo lo que pudiera pasar en el futuro. "Espero que sean seis meses de gloria, que el Betis vaya para arriba y después ya veremos qué pasa. El futuro nunca se sabe", anunciaba.