Los manifestantes más radicales dejan excrementos junto a los periodistas que cubren las protestas previas al Clásico

El ambiente se caldea a medida que se acerca el Clásico que FC Barcelona y Real Madrid disputan este viernes. Mientras Tsunami Democràtic inicia su acción reivindicativa, ha habido medios de comunicación que han denunciado una desagradable situación.

El incidente en cuestión es que varios de los manifestantes más radicales depositaron excrementos en la zona desde donde la prensa cubría las concentraciones de Barça y Madrid en las inmediaciones del Camp Nou.

Los accesos al estadio azulgrana se abrieron hora y media antes del pitido inicial sin incidentes, después de que los autobuses de ambos equipos hicieran su entrada.

La reportera de La Sexta Mireia Germán relató el incidente "cuando trataba de contar de que la gente se dirige de forma pacífica". En ese momento "ha venido una persona y me ha puesto todo de excrementos, que ha especificado que eran de burro, y me los ha puesto a mi alrededor. También me han puesto una pancarta de 'Spain sit and talk'", afirmó.

Los alrededores del Camp Nou se encuentran afectados por la movilización organizada por la plataforma independentista, lo que ha obligado a cortar varias calles aledañas al estadio.