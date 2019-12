Murray confiesa sus problemas con la Play Station: "Aunque tuviera partido jugaba hasta las tres de la madrugada"

Andy Murray afronta con ilusión la temporada 2020. El británico se convirtió en un ejemplo de superación al olvidar un calvario de lesiones y emocionar al mundo del tenis, cuando rompió a llorar tras ganar un torneo 31 meses después de su última victoria. Además de las lesiones, también ha tenido que combatir con algunos malos hábitos que hicieron mella en su rendimiento, como la adicción a los videojuegos que no superó hasta los 26 años.

El propio Murray lo confesó en una entrevista a la BBC, donde se vio su lado más personal. Entre otras curiosidades, el exnúmero 1 del mundo reconoció ser un fan incondicional de James Bond, a quien homenajea en su dirección de correo electrónico.

En cualquier caso, el detalle que está dando la vuelta al mundo es la confesión de Murray sobre su afición a los videojuegos, pues siempre llevaba la consola consigo pese a que afectaba notablemente a su descanso.

“Siempre viajaba con ella a todos lados hasta que cumplí los 25 o 26 años y jugaba demasiado. Tenía que jugar al día siguiente pero estaba despierto hasta las tres de la madrugada", reveló el de Dunblane, que confesó ser admirador del Pro Evolution Soccer.

Sobre su particular entusiasmo por James Bond, Murray reveló que incluyó un guiño al agente 007 en su cuenta de correo electrónico, algo que a la larga le ha hecho sentir incómodo: “Nunca me molesté en cambiarlo y cuando me piden la cuenta me da bastante vergüenza. Me encantaba James Bond. Tenía todas las películas. Siempre he sido un fan desde joven".