El equipo británico de Copa Davis cuela frases de Frozen en las ruedas de prensa

El equipo británico de Copa Davis inicia frente a Holanda su andadura en las finales de la reformada competición. No obstante, una noticia más curiosa trascendió tras las ruedas de prensa de los seleccionados, que llegan liderados por Kyle Edmund y ‘Sir’ Andy Murray, pues metieron frases de la película Frozen en sus respuestas a los medios.

Todo viene po un reto lanzado desde la LTA (The Official Home Of Tennis For Britain), la máxima organización tenística de las islas, que consistía en colar frases de las canciones de la famosa película de Disney durante sus conferencias de prensa.

Andy Murray fue el más directo al pronunciar el célebre "let it go" (¡suétalo! en España o ¡libre soy¡ en Sudamérica), el nombre del tema principal de la banda sonora de la película que interpreta la princesa Elsa.

Edmund, el número 1 del equipo, deslizó un "fear will be (y)our enemy" (el miedo será tu enemigo), una frase que el Troll dice a Elsa en un momento de la cinta.

Tanto Dan Evans como Neal Skupski se apuntaron al reto, al colar otras dos famosas citas. Evans dijo "can't hold it back any more", el famoso “no lo puedo contener más” que Elsa canta en ‘Let it go’, mientras que Skupski dijo la de "be the player (good girl) that we always have to be" (sé la buena chica que siempre has tenido que ser) también de la canción principal de la película.