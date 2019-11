Así es la Copa Davis de Gerard Piqué: nuevo formato, misma ilusión

La Caja Mágica de Madrid acoge desde este lunes la final de la Copa Davis, que estrena formato auspiciado por Gerard Piqué. El futbolista del FC Barcelona y su empresa Kosmos han emprendido una revolución en el viejo torneo de selecciones, cuyas finales se celebrarán en la capital española.

La disputa en una sede fija y neutral, que rotará cada dos años, es una de las primeras novedades del nuevo torneo, pero ni mucho menos es la única.

La nueva Copa Davis tendrá a 18 equipos en una misma ciudad, repartidos en seis grupos de tres, que se enfrentarán en una liguilla o 'round robin' hasta el viernes. Los primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores segundos disputarán eliminatorias directas, a partir de unos cuartos de final que les llevará hasta conocer quién es el vencedor.

Todo ello en una semana y no en cuatro repartidas a lo largo del año, lo que suponía un serio problema para los capitanes de los equipos y para los propios tenistas para cuadrarlo con su calendario.

Los 18 equipos que participan en el torneo son:

· Los cuatro semifinalistas del año pasado: Francia, Croacia, España y Estados Unidos.

· Dos invitados: Argentina y Reino Unido.

· Los 12 ganadores de la fase clasificatoria de febrero: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Serbia, Italia, Japón, Kazajistán, Países Bajos y Rusia.

Una de las grandes ausentes es la Suiza de Roger Federer, que precisamente ha sido uno de los más críticos con el torneo.

Los grupos son:

Grupo A : Francia, Japón, Serbia.



: Francia, Japón, Serbia. ​ Grupo B : Croacia, España, Rusia.

: Croacia, España, Rusia. ​Grupo C : Alemania, Argentina, Chile.

: Alemania, Argentina, Chile. Grupo D : Australia, Bélgica, Colombia.

: Australia, Bélgica, Colombia. Grupo E : Países Bajos, Kazajistán, Gran Bretaña.

: Países Bajos, Kazajistán, Gran Bretaña. Grupo F: Estados Unidos, Canadá, Italia.

El primer partido individual enfrentará a los número 2 de cada país, después los números 1 y por último el partido de de dobles.

Once de las 18 selecciones ya han sido alguna vez campeones. Estados Unidos, que no logra el triunfo desde el 2007, es el que más copas posee, 32; Australia, que no lo consigue desde el 2003, es la segunda con cuatro menos.

Francia y Gran Bretaña cuentan con diez títulos cada uno, seguidos por España, con cinco, aunque perdió protagonismo desde el 2012, cuando fue finalista por última vez. Su título más reciente fue en el 2011, cuando se impuso a Argentina. Alemania tiene tres, Croacia y Rusia dos, y Serbia y Argentina uno cada uno.

El equipo español capitaneado por Sergi Bruguera tiene aRafa Nadal como líder y referente, si bien su estado físico es una incógnita tras la Copa de Maestros. Además de él, la selección española que debuta este martes cuenta con Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers.

Fechas y horarios de la Copa Davis 2019

LUNES 18 DE NOVIEMBRE

Pista Central: Croacia - Rusia (desde las 16.00 h.) (Grupo B)

Estadio 2: Italia - Canadá (desde las 16.00h.) (Grupo F)

Estadio 3: Bélgica - Colombia (desde las 16.00h.) (Grupo D)

MARTES 19 DE NOVIEMBRE

Pista Central: Argentina - Chile (desde las 11.00 h.) (Grupo C)

Estadio 2: Francia - Japón (desde las 11.00h.) (Grupo A)

Estadio 3: Kazajistán - Holanda (desde las 11.00h.) (Grupo E)

Pista Central: España - Rusia (no antes de las 18.00h.) (Grupo B)

Estadio 2: Estados Unidos - Canadá (no antes de las 18.00h.) (Grupo F)

Estadio 3: Australia - Colombia (no antes de las 18.00h.) (Grupo D)

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE

Pista Central: Serbia - Japón (desde las 11.00 h.) (Grupo A)

Estadio 2: Argentina - Alemania (desde las 11.00h.) (Grupo C)

Estadio 3: Gran Bretaña - Holanda (desde las 11.00h.) (Grupo E)

Pista Central: Croacia - España (no antes de las 18.00h.) (Grupo B)

Estadio 2: Estados Unidos - Italia (no antes de las 18.00h.) (Grupo F)

Estadio 3: Bélgica - Australia (no antes de las 18.00h.) (Grupo D)

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE

Pista Central: Francia - Serbia (desde las 11.00 h.) (Grupo A)

Estadio 2: Alemania - Chile (desde las 11.00h.) (Grupo C)

Estadio 3: Gran Bretaña - Kazajistán (desde las 11.00h.) (Grupo E)

Pista Central: Ganador Grupo D - Ganador Grupo F (no antes de las 18.00h.)

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE

Pista Central: Ganador Grupo A - Mejor segundo (desde las 11.00 h.)

Pista Central: Ganador Grupo B - Mejor segundo (no antes de las 18.00h.)

Estadio 2: Ganador Grupo E - Ganador Grupo C (no antes de las 18.00h.)

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE

Semifinal 1

Semifinal 2

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE

16.00h - Final de la Copa Davis 2019