Nadal critica los horarios de la Davis de Piqué: "Malo para los tenistas y la gente"

La victoria de España en su debut en la nueva Copa Davis, organizada por la empresa de Gerard Piqué, quedo marcada por haberse decidido cerca de las 2:00 de la madrugada. Este hecho no pasó desapercibido para Rafa Nadal, quien lamentó que “lo peor es que un partido pueda empezar a estas horas. Mal para los jugadores y para la gente que tiene que trabajar mañana”.

El líder de la armada española, que venció a Khachanov y equilibró la balanza para que el doble sellara el triunfo español, lamentó que “no hay más tiempo” para alargar la jornada y apuntó que “quizás sería mejor que se pegaran un madrugón los de la mañana y la jornada de tarde comenzar a las 17 horas. Jugando al día siguiente, con la adrenalina que acabas el partido, recuperación, prensa, ir al hotel... Es prácticamente imposible acostarse antes de las 4:00”.

Nadal recordó que “ya lo vaticiné cuando vine y vi el formato, porque los partidos son muy ajustados y podía pasar esto. Para los jugadores es complicado, pero para el público es un día de trabajo. La única ventaja que tenemos de jugar en estas condiciones y en esta superficie las perdemos si la gente se va de la pista y no mete presión".Sergi Bruguera, capitán del equipo español, tampoco escondió el problema que suponen los horarios diseñados en el nuevo formato de la competición: "Es evidente que la primera vez va a haber errores y con los horarios hay que hacer algo”. Además, lamentó que “he explicado a Nadal que no podía jugar el dobles y terminar a estas horas teniendo que jugar mañana. Pero al final me condiciona porque no puede poner a mi número uno".

Emoción

Rafa Nadal admitió que el nuevo formato de la competición hace que gane en emoción: “Hace las cosas muy difíciles, porque un error te pone en una mala posición. He disfrutado con la grada, la atmósfera ha sido increíble. Hoy es difícil contestar sobre si el torneo está bien o no. El formato estrecha mucho todo. Todo puede pasar además con los dobles. Los equipos se hacen muy peligrosos".

Además, destacó que "la competición es emocionante y en este formato estás ante el peligro en todo momento. Ahora el dobles cuenta un 33% y antes era un 20%. En pista indoor y a tres sets, con un mínimo error la presión es grande. Es fácil perder un partido en esta competición".