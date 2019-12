Figo: "Yo jugué el Clásico y no estaba garantizada mi seguridad, no veo por qué no se puede jugar”

Luis Figo fue uno de los encargados de presentar este jueves el partido benéfico entre leyendas mundiales del fútbol y leyendas españolas que se disputará el próximo 21 de diciembre en el Wanda Metropolitano.

El portugués, exjugador de Real Madrid y Barcelona, recordó cómo fue su regreso al Camp Nou tras cambiar los colores azulgranas por los blancos en el famoso 'partido del cochinillo'.

Todo a colación de la tensión que rodea al Clásico del próximo 18 de diciembre, en el punto de mira de Tsunami Democràtic, organización pro independentismo.

"Jugué en Barcelona, no estaba garantizada mi seguridad y hubo partido. No veo por qué no tiene que jugarse. Hoy en día si quieres garantizar la seguridad lo haces, es mi opinión", explicó.

"Cambiar fechas de partidos tan importantes es dar fuerza a la gente que se quiere reivindicar. El fútbol no es política", añadió Figo.

"Yo nunca sentí racismo en el vestuario"

En cuanto a las recientes declaraciones de Petit en las que asegura que sintió racismo en el Barça por no ser catalán, Figo ha sido tajante, afirmando que él, en ningún caso, vivió nada parecido:

"En mi época eso no pasó, nunca he sentido racismo en el vestuario. Todo lo contrario. Era extranjero y con quien mejor me llevaba era con los españoles", zanjó.