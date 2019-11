Mihajlovic gana su partido contra la leucemia: "Todavía estoy aquí y aún lo estaré"

El técnico del Bolonia de la Serie A, Sinisa Mihajlovic, ha anunciado que se ha recuperado de la leucemia que padecía. Después de que el pasado 13 de julio anunciase que sufría la enfermedad, el entrenador serbio ha estado alejado de los banquillos desde entonces, y su equipo de asistentes eran los que estaban al mando del Bolonia.

Finalmente, tras varios meses ha podido ganar su partido más importante y, como anunció en una rueda de prensa que ofreció, ya está recuperado de la enfermedad. "La última vez que hablé fue el 13 de junio, cuando anuncié mi enfermedad. Después de este viaje que hice, decidí hacer esta conferencia junto con los médicos que me trataron. Quiero explicar cuál fue mi camino y mi estado de salud", comenzaba diciendo Mihajlovic.

"Se necesita paciencia para combatir esta enfermedad. Es una bastarda"

El serbio se vio enormemente emocionado y quiso agradecer todas las muestras de apoyo que ha recibido: "Agradezco a los que hicieron pancartas, peregrinaciones, cartas. Fue maravilloso, quiero agradecer a todos. Me sentí protegido, especialmente por los fanáticos del Bologna, me trataron como a un hijo. El más sincero agradecimiento a mi familia, a mi hermano, mi madre, mis hijos y mi esposa".

Uno de los momentos más emotivos de la comparecencia fue cuando explicó lo que tuvo que vivir. "Esta enfermedad no puede superarse solo con coraje sino con cuidado. No hay vergüenza, lo único que los pacientes no deben perder es la voluntad de vivir. Se necesita paciencia para combatir esta enfermedad, es una bastarda. Pasar cuatro meses en una habitación sin respirar no ha sido fácil", comentó antes de reflexionar sobre su futuro, y de admitir que "espera salir como un hombre mejor".

Sorpresa de los jugadores

Otro de los mejores momentos de la rueda de prensa fue cuando sus jugadores aparecieron por sorpresa en la comparecencia. "¿No tendrían que estar entrenando? Cualquier excusa es buena para no hacerlo", dijo entre risas.

Por su parte, el capitán boloñés, Blerim Dzemaili, quiso expresar lo mucho que le habían echado de menos. "Decir que lo extrañamos es poco. Estamos felices de que esté de vuelta con nosotros y por eso queríamos darle esta sorpresa. Sabemos que quizás no le agrade, pero queremos que esté contento de nuevo", admitió el jugador.