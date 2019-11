Luis Enrique, presentado: "Robert Moreno ha sido desleal"

Luis Enrique ha sido presentado como seleccionador nacional de nuevo, tras abandonar el cargo en junio por la enfermedad de su hija Xana. El técnico fue sustituido por el que hasta ese momento era su segundo, Robert Moreno, y quien se puso al frente de la Selección tras su marcha. Un movimiento que al asturiano no le gustó y que ha calificado de "desleal".

"Hoy es un día muy especial para mí y para mi familia", comenzó el seleccionador. Y, posteriormente, sin tapujos, como siempre le ha caracterizado, entró a valorar su situación con Robert Moreno y lo que ha acontecido con él en los últimos meses: "El único responsable de que Robert Moreno no esté soy yo. Ocurre el 12 de septiembre. El único día que tengo contacto con él, en mi casa. Percibo que él quiere hacer la Eurocopa. Y que si quiero volver, que sea después...", explicó Luis Enrique.

"Entiendo que sea ambicioso, que le haga ilusión ser seleccionador, pero para mí es desleal, para mí la ambición desmesurada no es una virtud sino un gran defecto. Entiendo su decisión pero no lo comparto. Yo no lo haría", dijo tajante.

"Yo estoy aquí o estaré en la Euro porque el presidente y el director deportivo decidieron llamarme. Faltaba mi versión de los hechos y a esto me atengo. No quiero contar la historia de otra manera, porque no hay otra manera de contarla", añadió.

"En la vida, las situaciones te van enseñando quiénes son amigos y quiénes no, quiénes están y quién no", dijo, en referencia al deterioro de su relación con Moreno.

"En lo profesional no tengo nada que criticar a Robert Moreno. Es un buen entrenador. En cuanto a lo personal, no tenía ninguna duda hasta que los hechos me demostraron otra cosa", añadió.

"Situaciones que no quiero recordar"

"Recordad cómo me fui de Malta, en ese momento me daba igual quién se quedara al frente", comentó Luis Enrique sobre la noche en la que abandonó de madrugada la concentración de la Selección para estar con su familia. El asturiano ha recalcado que en todo momento se sintió respaldado, pero que son "situaciones que no apetece recordar".