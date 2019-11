Robert Moreno rompe su silencio pero no despeja las dudas: "Preguntad a Luis Enrique, si él quiere hablar, que hable"

La ruptura de la relación entre Luis Enrique y Robert Moreno sigue siendo una de las incógnitas que rodean la repentina destitución del seleccionador y la posterior confirmación de que Luis Enrique regresa al banquillo de la Roja.

Robert Moreno no aclaró la situación en el comunicado con el que rompió su silencio y tampoco al día siguiente en su primera aparición pública.

El ya exseleccionador nacional fue preguntado por qué no recupera su rol de segundo de Luis Enrique y trató de esquivar la pregunta al desviarla hacia el propio 'Lucho'.

"No lo sé, preguntadle a él. Creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros", afirmó tratando de zanjar el asunto en un vídeo difundido por El Chiringuito.

Además, no tuvo reparos en reconocer que "si la otra parte quiere hablar que hable", y matizó que "yo no tengo nada que decir porque no creo que sea bueno para nadie. El primero para el que no seria bueno es para mí y permitidme que en este momento en el primero que piense sea en mí".