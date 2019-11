Las cuentas de los equipos españoles para pasar a octavos de la Champions League

Arranca la quinta jornada de la Champions League, en la que la que ya empiezan a clasificarse los primeros equipos a los octavos de final en la máxima competición europea. Los cuatro equipos españoles pueden firmar el pase a la siguiente ronda en sus partidos esta jorada.

Real Madrid

El Real Madrid recibe al PSG en el Bernabéu, ocupando la segunda plaza del grupo A. A los de Zidane les vale con una victoria para clasificarse a octavos, independientemente de lo que haga el Brujas. En caso de empate -y victoria del Brujas en Turquía-, el Madrid no podría perder en Brujas para estar en la próxima fase. El equipo francés ya está clasificado y podría tomarse el partido con más calma. No lo tendrá fácil el Real Madrid, ya que el PSG no ha recibido ni un solo tanto en esta edición de Champions.

Atlético de Madrid

Muy similar es la situación del Atlético de Madrid. Los colchoneros también se encuentran en la segunda posición de la tabla y su rival, la Juventus, ya está clasificada. De ganar en Turín -o contra el Lokomotiv-, conseguirían el billete a los octavos, independientemente de sus rivales. Si empatan, podrían clasificarse también con un empate entre Lokomotiv y Bayer.

FC Barcelona

El Barça tiene que ganar contra el Borussia para sellar la clasificación y además lo haría como primero de grupo. En caso de empatar, podría estar clasificado si el Inter empata o pierde su partido. Siguiendo un hipotético empate del Barcelona, si los italianos ganan los culés se complicarían mucho la clasificación, ya que se jugarían todo en el Giusseppe Meazza, mientras el Borussia recibe al Slavia.

Valencia

Los chés son los que tendrán, a priori, más dificultades para dejar clasificarse esta jornada a octavos. Si gana el Valencia al Chelsea en Mestalla firmaría el pase a octavos. Pese a poder terminar empatado a 10 puntos con Ajax y Chelsea, los duelos particulares contra los londinenses le dan la clasificación al Valencia. En caso de empatar contra el Chelsea, estarían obligados a ganar al Ajax, y una derrota les complicaría mucho todo.