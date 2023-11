Las series cortas de Amazon Prime Video del momento para ver en un fin de semana

Parpadear es un privilegio que uno ya no puede permitirse. La identidad de la serie más vista, la mejor de la historia, la ficción que cambiará tu vida fluctúa día a día. El que ayer era el título esencial que no podías perderte, mañana ya se habrá olvidado por completo. Y su lugar en la cima lo habrá ocupado una serie que aún no ha oído nombrar nadie. Por eso, el puente de la Almudena (si vives en Madrid) o el fin de semana (en cualquier otra parte de España) es un buen momento para ponerse a tono con la actualidad.

Si eres usuario de Amazon Prime Video, tienes a tu disposición casi 4.500 títulos, entre series y películas. Y la cifra crece a cada hora que pasa. Su popularidad también varía: las series que más atención reciben en nuestro país, como La que se avecina, no figuran en la lista general, mientras que El señor de los anillos: Los anillos de poder, adherida al podio internacional desde su estreno, hace mucho que no se deja ver por estos lares en España. En caso de que quieras aprovechar el tiempo libre, te recomendamos las cinco series de breve duración que gozan, por el momento, de mayor popularidad en Amazon Prime Video según la plataforma Flix Patrol.

‘Memento mori’

Sus seis episodios la han aupado a lo más alto en España, aunque no goza de idéntica notoriedad en el extranjero. Con Yon González como enloquecido asesino en serie (y melómano), esta miniserie, rodada en Valladolid, también cuenta en su reparto con Juan Echanove, Manuela Vellés y Fernando Soto, y está basada en la primera novela de la trilogía Versos, canciones y trocitos de carne, escrita por César Pérez Gellida.

Fotograma de 'Memento Mori' Amazon Prime Video

‘Gen V’

La favorita de Amazon Prime en todo el mundo y, por el momento, la tercera serie más popular en IMDb tras La maldición de la casa Usher y Cadáveres (ambas en Netflix). Gran parte de su éxito se explica por su producción matriz, The boys, ya que los personajes de Gen V son aspirantes a la posición que ocupan Patriota y sus camaradas y, para ello, están formándose en la única universidad de superhéroes [sic] del mundo. Aunque ya se ha confirmado que tendrá una segunda temporada, hasta ahora sólo se compone por ocho episodios.

'Gen V' Cinemanía

‘Una historia de crímenes’

Como era inevitable, el True Crime tenía garantizada su presencia en la lista gracias a esta docuserie española en la que interviene Manuel Marlasca y que estrenó recientemente su segunda temporada. Debido a que sus episodios son conclusivos, uno puede verlos en el orden que considere: cada entrega, aborda un crimen diferente, analizado por criminólogos y periodistas de sucesos.

'Una historia de crímenes' Cinemanía

‘Invencible’

Sin duda, uno de los fenómenos animados de los últimos años, esta serie creada por uno de los responsables de que The walking dead viese la luz se aferra al mundo de los superhéroes para imprimir, en él, un giro inusitado: un hijo logra, en compañía de su padre, convertirse en uno de los superhéroes más poderosos del planeta, pero entonces ocurre algo que hace que su mundo se desmorone. En Amazon Prime Video, está disponible su primera temporada (con ocho episodios) y el comienzo de la segunda, de emisión semanal.

'Invencible' Cinemanía

‘The Continental’

En España no ha arraigado tanto como en el exterior, lo cual tampoco es de extrañar cuando la primera película de John Wick (franquicia de la cual esta serie es una precuela) llegó a nuestro país dos años más tarde que al resto del mundo, y ni siquiera pasó por DVD: se emitió directamente en televisión. Años después, las aventuras de John Wick gozan aquí de gran predicamento, aunque esta miniserie de tres episodios, con la presencia, para más inri, de Mel Gibson no está entre lo más visto de Amazon Prime España.

'The Continental' Cinemanía

