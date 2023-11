'Echo' es la serie más violenta de Marvel: tráiler, sinopsis y fecha de estreno

Marvel ha tenido tiempos mejores, eso está claro. Las Fases posteriores a Vengadores: Endgame no han logrado mantener el entusiasmo por sus personajes, y parte de esto puede deberse a la saturación de contenido solo en el cine, sino también en Disney+. Las series protagonizadas por personajes del MCU, así las cosas, han despojado a la franquicia de su aura de evento y no han acostumbrado a tener una acogida espectacular. No parecía que fuera a ser distinto con Echo.

Al fin y al cabo esta nueva serie partía de Ojo de halcón (otra de esas ficciones que han desatado bastante indiferencia) para centrarse en uno de sus personajes secundarios, no demasiado conocido por el público. Hablamos de Maya López, una asesina sordomuda que en la serie protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld fue presentada como protegida del temible Wilson Fisk, alias Kingpin. Pero hete aquí que los avances de Echo no podrían tener mejor pinta, sobre todo gracias a la decisión de que la serie sea más brutal y sangrienta de lo esperado.

'Echo'- sinopsis

La serie promete ser la más sangrienta de Marvel Disney

Hacia el final de Ojo de halcón, Maya López decidía distanciarse del imperio criminal de Kingpin y emprender un camino solitario. Echo nos presenta pues cómo Maya, de ascendencia nativo americana, busca sus raíces en Oklahoma. Un viaje de autodescubrimiento que se verá asediado por la sombra de Kingpin, quien no quiere dejarla escapar y que de hecho sigue teniendo una gran influencia sobre ella. De ahí que la aventura de Maya pronto se vea invadida por una violencia sanguinaria.

Brad Winderbaum, jefe de streaming de Marvel y productor ejecutivo de Echo, ha dicho que la serie supone "una nueva dirección para la marca, en concreto dentro de Disney+". Echo recuerda, de hecho, a las series de Marvel que en su día produjo Netflix y que actualmente forman parte del catálogo de Disney+, de un modo algo disruptivo por lo violentas y explícitas que son. Puesto que Echo (junto a Ojo de halcón y Spider-Man: No Way Home en cines) trae de vuelta a los personajes de Daredevil, no deja de ser algo bastante apropiado, una decisión meditada.

'Echo'- tráiler y póster

Nadie tenía un especial interés por Echo, pero esto acaba de cambiar según Marvel se ha decidido a lanzar un primer tráiler. Es bastante breve, pero muy impactante al estar narrado bajo el punto de vista de Kingpin y retrotraernos a un recuerdo traumático de Maya: cuando era niña, y presenció en plena calle cómo su tutor golpeaba hasta la muerte a un transeúnte que había sido amable con ella. Este recuerdo se proyecta hasta la actualidad, cuando Kingpin está empeñado en que tanto él como su protegida "son monstruos". Échale un vistazo al avance.

Paralelamente al tráiler (donde no solo destaca la violencia, sino también una dirección de fotografía bastante distintiva para los estándares Disney+), Marvel ha publicado un póster que enfatiza el duelo de voluntades entre Kingpin y Maya.

Póster de 'Echo'

'Echo'- reparto

Vincent D'Onofrio como Kingpin Disney

Alaqua Cox debutó como la asesina sordomuda Maya López en Ojo de halcón, y junto a ella asistimos a la introducción oficial de Vincent D'Onofrio como Kingpin (tras ser el carismático villano de Daredevil en Netflix)... paralelamente a que Charlie Cox reapareciera como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home. Tanto esta película como Ojo de halcón suponían, pues, una antesala para la serie que enfrentará a Daredevil y Kingpin en Disney+. Su título es Daredevil: Born Again.

Antes Cox ya apareció en She-Hulk: Abogada Hulka, y lo suyo era suponer que Echo sería otro prolegómeno de tantos para Born Again. Pero las cosas han cambiado. La próxima serie de Daredevil atraviesa ahora mismo unos problemas muy gordos, que han llevado a contratar nuevos showrunners y a volver a rodarlo todo, mientras Echo... pues eso, tiene muy buena pinta. Y aquí también aparecerá Cox como Murdock, destacando en un reparto que incluye por lo demás a Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning y Zahn McClarnon.

Entre los directores encontramos a Catriona McKenzie y Sydney Freeland, siendo esta última además la creadora y principal responsable de Echo. Freeland ha dicho que la serie está planteada muy a pie de calle, y que supondrá una visceral "exploración del trauma".

'Echo'- fecha de estreno y número de episodios

Echo iba a estrenarse en 2023, pero hubo un cambio de planes (teniendo en cuenta cómo se las gasta Marvel, posiblemente debido a reshoots) y finalmente llegará a streaming el 10 de enero. Dicho lanzamiento viene con dos particularidades: en EE.UU. formará parte del catálogo de Hulu (posiblemente debido a la calificación por edades que ha precipitado su violencia), y a diferencia de lo que viene pasando con las otras series de Marvel todos los capítulos llegarán de golpe. Estilo Netflix, y garantizando que nos podamos ver sus seis episodios en modo maratón.

