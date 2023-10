'Daredevil: Born Again' en problemas: Marvel quiere cambiar la forma de hacer series tras despedir a sus guionistas y directores

El año que viene Marvel Studios planeaba el estreno en Disney+ de Daredevil: Born Again. Es una de sus series más esperadas: constaría de 18 episodios repartidos en dos entregas, y traería de vuelta por todo lo alto a Charlie Cox como Matt Murdock. Aunque no iba a ser el primer desembarco en el MCU de Cox tras la exitosa serie de Daredevil de Netflix, claro: esto ya ocurrió en Spider-Man: No Way Home, seguido de una aparición en She-Hulk: Abogada Hulka que coincidía con Vincent D’Onofrio volviendo en Ojo de halcón como su enemigo Kingpin, y que iba a contar con un regreso más en una serie cercana, Echo.

Echo ahora mismo se ha retrasado a enero de 2024, mientras que Born Again ha sido afectada inevitablemente por la huelga de actores y guionistas de Hollywood. La serie había rodado casi la mitad de sus capítulos cuando el SAG-AFTRA y el WGA se echaron a las calles, pero durante el parón ha surgido otro problema: los ejecutivos de Marvel Studios han visto el material rodado, y no les gusta. Así que, según Hollywood Reporter, han ordenado descartar buena parte de él, despedir a directores y guionistas, y volver a empezar. Ahora sí podemos despedirnos de tener Born Again el año que viene.

Los guionistas Chris Ord y Matt Corman han sido despedidos, aunque permanecerán como productores ejecutivos mientras la producción reutiliza algunas escenas que sí han llegado a grabarse. El motivo principal por el que se ha efectuado este descarte tan drástico (que aplazará de forma indefinida Daredevil) apunta a ser que la serie era más un drama judicial que una aventura superheroica, sin que Cox apareciera con el traje de Daredevil hasta el cuarto capítulo. Marvel Studios quiere ahora buscar a nuevos guionistas y productores, mientras llega a la conclusión de que tiene que cambiar de estrategia con sus series.

Aunque las series del MCU suelan tener una buena audiencia en Disney+, de un tiempo a esta parte ha ido quedando claro que el modelo productivo de Marvel Studios tiene lagunas. Born Again habría sido la constatación definitiva, pero los problemas han sido constantes desde que la compañía acuñara una división destinada al streaming en plena pandemia. Fuentes consultadas por Hollywood Reporter apuntan a que el problema siempre ha sido que “la televisión es un medio conducido por guionistas, y Marvel es un medio conducido por Marvel”. Dicho de otro modo, que Marvel no sabe cómo hacer series.

Necesitamos showrunners

La clave está en que su modus operandi no difiere del cine: el plan siempre consiste en rodar de golpe una serie entera y más tarde hacer reshoots, con lo que se invierte una cantidad enorme de dinero nada más empezar que luego puede incrementarse de forma imprevisible si hay que hacer cambios. Es sin ir más lejos lo que pasó con Invasión secreta, la serie de Marvel peor valorada hasta la fecha: costó la friolera de 211 millones de dólares (más que muchas de las películas de la factoría) a partir de, básicamente, rodar la serie dos veces.

El problema no es solo el calendario de rodaje: también está el hecho de que Marvel no ha valorado la importancia de contar con la figura de un showrunner tradicional, que escriba el piloto y diseñe una biblia por la que regirse. Jessica Gao al frente de She-Hulk: Abogada Hulka es la única que pudo ostentar este puesto como tal, y de hecho su serie es una de las que más contento han dejado al fandom. No pasa lo mismo con Caballero Luna, Falcon y el Soldado de Invierno o Ms. Marvel. En general, la recepción crítica ha sido cada vez peor.

Y por último está el hecho de que estas series no están concebidas como tal, sino como “miniseries-evento” que han de conducir a futuras películas. Es lo que más preocupa a Brad Winderbaum, jefe de streaming de Marvel que asegura que el objetivo ahora pasa a ser que “la cultura de Marvel case con la cultura de la televisión tradicional”. Han de confiar en el formato de varias temporadas y en series que enganchen por sí mismas, de modo que lo ocurrido con Loki (actualmente emitiendo su segunda temporada, y siendo la única serie live action de Marvel que ha podido contar con una) se convierta en la norma.

Las historias deben ser autónomas y escribirse de forma televisiva, no como una extensión mecánica del cine. Los personajes deben interesar al público en la medida de lo que hagan en las series, y “no por si van a salir en una película o van a dar pie a una película de Vengadores”, concluye Winderbaum. Contratar showrunners, planear varias temporadas y dejar de pensar en “películas largas”: ese es el objetivo de Marvel ahora, empezando por una Daredevil: Born Again que a saber cuándo vemos.

