Ya era hora: Marvel Studios pone en marcha su película de 'X-Men'

La situación se parece a lo que ocurrió en plena crisis del coronavirus. El confinamiento global había conducido a la clausura de cines, de forma que las majors de Hollywood tuvieran que ir retrasando sus estrenos más ambiciosos. Como resultado, según las medidas se relajaron y podían fluir los estrenos, había un excedente de películas, y las carteleras no dieron abasto. Con la huelga de guionistas que acaba de terminar (aún no ha ocurrido lo propio con la de intérpretes), también se han retrasado estrenos, pero sobre todo se han paralizado producciones que ahora, todas a la vez, quieren volver al trabajo.

El resultado es una pesadilla logística en cuanto a la elección de ubicaciones donde rodar, pero desde otro ángulo menos complicado tenemos el hecho de que Hollywood quiere apresurarse en sacar del limbo algún proyecto que otro. Es lo que ha ocurrido en Marvel Studios, según Deadline: la directiva de Kevin Feige ya está organizando reuniones con guionistas de confianza para que se materialice un proyecto que lleva deambulando por los despachos unos cuatro años. Concretamente desde que Disney adquiriera 20th Century Fox en 2019, y el Universo de Marvel tuviera la opción de incorporar más personajes.

Hablamos de los X-Men. X-Men fue la saga superheroica de Fox durante lustros, pero a raíz de esta adquisición nada impedía que nutrieran el holgado catálogo de licencias de Disney. Ahora que ha terminado la huelga de guionistas, Marvel Studios quiere concretar de una vez por todos una película con los mutantes, en sintonía a los esfuerzos que está invirtiendo por hacer lo propio con Los Cuatro Fantásticos (otra IP a la que puede echar mano desde hace poco). Pero parece que vamos a tener paciencia: en el calendario de las Fases 5 y 6 que conducirán al final de la Saga del Multiverso hay una película programada de Los Cuatro Fantásticos (aún sin actores contratados), pero ninguna de X-Men.

De hecho, la película que concluiría esta continuidad es Vengadores: Secret Wars, y esta no llegaría hasta el 7 de mayo de 2027 (si no se retrasa). Es decir, que hablamos con un margen de otros cuatro años, sin que eso signifique que la Patrulla X no pueda ir haciendo aparición entretanto. En realidad es lo que ha ocurrido ya: gradualmente, el MCU ha ido contando con alguno de estos personajes al amparo de Fox (ahora 20th Century Studios). Por ejemplo en Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde reapareció Patrick Stewart como el Profesor X, y con el regreso de Hugh Jackman como Lobezno para Deadpool 3. Otro film que pronto volverá al trabajo, previsto para el 3 de mayo de 2024.

Se entiende, eso sí, que los X-Men de esta futura película serían nuevas versiones de los personajes que conocemos. Lo que no va a contribuir, precisamente, a acelerar el proceso.

