El director de 'John Wick' asegura tener ideas para cinco películas más

No está muy claro qué se divisa en el futuro de John Wick. El final de la cuarta película, aun abierto, se ajustaba al deseo de Keanu Reeves y el director Chad Stahelski de dejar respirar a la franquicia, mientras Lionsgate se frotaba las manos con el futuro estreno de la miniserie The Continental. La cual llegó en septiembre a Amazon Prime Video, indagando en el pasado de este magnético universo de asesinos a sueldo, pero ahí seguía la incógnita por el futuro de Baba Yaga. Stahelski, entrevistado en Inverse, acaba de marear aún más la perdiz.

Se supone que, mínimo, podemos esperar una quinta película más de John Wick. Pero Stahelski dice que tiene ideas para mucho más. “Tengo cuadernos y cuadernos llenos de mierda, John Wick 5, 6, 7, 8 y 9. Hay ideas para rato. Simplemente no tenemos la historia cerrada. No me interesa traer de vuelta a John Wick solo para hacer dinero”. En ese sentido Stahelski mantiene la idea de solo volver a llamar a Reeves si encuentra una historia que merezca la pena contar, aunque la existencia de esos cuadernos evidencia que no deja de pensar en ello, y que es posible que ocurra más pronto que tarde.

Pues Stahelski se divierte demasiado con esta franquicia. “¿Es un personaje que me gusta? Claro. He hecho unas cuantas películas con él. Keanu haría otra en un segundo si tuviésemos una buena historia. Por eso lo dejamos en final abierto. Sé que al estudio le encantaría que dijésemos que tenemos otra más”. Por otra parte, él mismo asume que extender de forma indefinida la saga va a afectar a su credibilidad narrativa… como en cierto modo ya ha ocurrido con las películas existentes.

Stahelski admite que cada película ha sido más absurda que la anterior. “Cada vez van volviéndose más anime. Puedes ver cómo la primera empieza seria. La segunda es una ópera rock y la tercera un clásico de kung-fu. La cuarta es un western raro de samuráis”.

