'The Continental': Esta es la relación de la serie con la saga de John Wick

Siempre misterioso y siempre over the top, el universo de la saga John Wick se parece mucho a un iceberg. Desde la primera película, sabemos que el personaje de Keanu Reeves habita en un mundo cuyos detalles nos llegan con cuentagotas y permanecen ocultos en su mayor medida. Ahora, la serie The Continental aprovecha esto para sumergirse en el pasado del hotel en cuestión... y de algunos de sus ocupantes más famosos.

En el primer capítulo de la serie, hemos podido ver que cómo esta cambia la ambientación contemporánea por un viaje a pulmón libre a la decadente Nueva York de los años 70, esa misma que pudimos ver en Taxi Driver, Tarde de perros y otros clásicos. Solo que dándole un baño de fantasía pulp y desaforada que la acerca más a The Warriors, el cine de artes marciales o las películas de John Carpenter.

Si te preguntas qué tienen que ver los personajes de The Continental con el mundo de los asesinos tal y como lo hemos descubierto en las cuatro películas del señor Wick, no te preocupes: a continuación lo detallamos a fondo. Y, además, gratis, porque no te pediremos ninguna moneda a cambio...

¿Cómo enlaza 'The Continental' con 'John Wick'?

El nexo más importante entre el show y la saga en pantalla grande es el hotel que da título a la historia. Un lugar que, a estas alturas, ya conocemos bien en su versión del siglo XXI... pero que aquí encontramos rodeado de basura en un downtown de Nueva York que aún no había sido gentrificado, y que atravesaba la crisis más grave de la historia de la ciudad.

El responsable del establecimiento es Cormac O'Connor (Mel Gibson), un implacable señor del crimen responsable de mantenerlo como terreno neutral sin tiroteos ni apuñalamientos. Según se nos insinúa, Cormac es el responsable del Continental frente a una enigmática autoridad que los fans reconocemos como la Alta Mesa.

También nos encontramos con un personaje familiar: nada menos que Winston, interpretado por Ian McShane en los filmes, pero aquí en una versión juvenil con los rasgos de Colin Woodell.

Criado por Connor de forma abusiva tras la muerte de sus padres, Winston ha rehecho su vida lejos de la sociedad de los asesinos, ejerciendo como timador de altos vuelos en Londres. Sin embargo, cuando su hermano Frankie (Ben Robson) y su cuñada Yen (Nhung Kate) roban uno de los tesoros del Continental, el futuro director del hotel se verá obligado a volver a NY para arreglar el desaguisado.

Asimismo, nos encontramos con un joven Charon, la futura mano derecha de Winston al que interpretó el llorado Lance Reddick en pantalla grande. Aquí interpretado por Ayomide Adegun, el joven Charon ejerce como secuaz para el personaje de Mel Gibson, mostrando la misma eficiencia (y los mismos modales intachables) que en su versión del siglo XXI.

De esta manera, The Continental aspira a contarnos cómo Winston se convirtió en el director del hotel. Y, dado que sus peripecias en el show le han enfrentado contra todo el establishment del mundo asesino, podemos suponer que la historia dará muchas vueltas hasta que llegue a ese punto. ¿Veremos su primer encuentro con el joven John Wick en las futuras temporadas?

¿Quiénes firman 'The Continental'?

Chad Stahelski, David Leitch y el guionista Derek Kolstad, los creadores de la saga John Wick, figuran en The Continental como productores ejecutivos. Los creadores y responsables de la serie, eso sí, son Greg Coolidge, Derek Ward y Sam Simmons, que también ejercen como guionistas.

Además de Gibson y Woodell, en el reparto del show también destacan Ben Robson, Nhung Kate, Ayomide Adegun, Jessica Allain, Mishel Prada, Hubert Point-Du Jour y Katie McGrath como la siniestra Adjudicadora.

The Continental puede verse en España a partir del 22 de septiembre de este mismo año, y contará con tres capítulos. Mientras que en Estados Unidos se podrá ver a través de la plataforma Peacock, en España se podrá disfrutar en Amazon Prime Video.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.