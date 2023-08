Keanu Reeves nos conducirá al mundo de la Fórmula 1 en su próxima serie

En los últimos tiempos Hollywood parece experimentar un repentino interés por la Fórmula 1. Más allá de las ambiciones depositadas en Gran Turismo con respecto a otro tipo de competiciones automovilísticas (uno que por azares de la vida permite que los gamers conduzcan los coches), tenemos por delante una próxima docuserie de Netflix, Drive to Survive. Además del esperado drama de carreras que protagoniza Brad Pitt y dirige Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) con la producción de Apple.

A ambos títulos hay que añadir Brawn: The Impossible Formula One Story. Como Drive to Survive, es una serie documental, pero cuenta con el reclamo de venir presentada por Keanu Reeves. El actor, que este año finalizaba sus compromisos con John Wick en el Capítulo 4 además de ponerse a trabajar en lo próximo de Jonah Hill como director (por título Outcome), es el afable conductor de Brawn, una serie que produce Hulu y se emitiría en la plataforma homónima dentro de EE.UU., para llegar vía Disney+ al resto de lugares del mundo. Brawn consta de cuatro capítulos.

A lo largo de ellos, Reeves nos presentará las interioridades de “las carreras más caras y tecnológicamente avanzadas del mundo”, deteniéndose en un conocido episodio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2009: fue en este certamen donde un equipo modesto, sin personal ni gran financiación (apenas un euro) consiguió alzarse con la victoria. Brawn, con la mediación de Reeves en calidad de maestro de ceremonias, indagará en la historia de este equipo.

El documental contará con las aportaciones de los conductores: el Ross Brawn cuyo apellido da título a la serie y Jenson Button. Reeves es productor ejecutivo además de presentador, y Simon Hammerson es el creador mientras dirige Daryl Goodrich. Brawn: The Impossible Formula One Story llegará a Hulu y Disney+ a lo largo de este otoño.

