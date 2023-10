El cameo sorpresa de 'Daryl Dixon' provoca el cambio de nombre de la serie de 'The Walking Dead'

[Esta noticia contiene spoilers de The Walking Dead: Daryl Dixon]

El quinto episodio del nuevo spin-off de The Walking Dead protagonizado por Daryl Dixon, el icónico personaje interpretado por Norman Reedus, causaba una gran conmoción entre el fandom de los muertos vivientes de AMC. Después de meses de rumores sobre el retorno de la actriz Melissa McBride como el personaje de Carol, la cadena ha confirmado finalmente su regreso en la segunda temporada.

El 1x05 Deux Amours contaba con un cameo inesperado de Carol. Eso sí, a través de la radio. Daryl conseguía ponerse en contacto con ella y cruzar un par de frases. "Solo hace falta algo de tiempo para acostumbrarse", animaba su amiga al protagonista.

En ese momento comenzaban las interferencias. Una interrupción entra la que escuchábamos que alguien había vuelto a la Commonwealth, abriendo toda clase de especulaciones sobre si se trataba de alguno de los supervivientes originales o de algún villano de la República Cívica Militar.

'The Walking Dead: Daryl Dixon' cambia su nombre

El quinto spin-off de la franquicia recibía hasta el momento el nombre oficial de The Walking Dead: Daryl Dixon, que muchos ya habían acortado tan solo al nombre del propio personaje, pero ahora la ficción apuesta por uno nuevo aupado por la reaparición de la citada Melissa McBride.

Confirmada la segunda temporada, la serie añadirá el sobrenombre de The Book of Carol, a la espera de saber si se utilizará tan solo este sobrenombre o se añadirá al que ya conocemos. Unos nuevos episodios que llegarán en 2024 y que no sufrirán retrasos después de que AMC firmara un acuerdo especial con la SAG-AFTRA por la huelga actual de Hollywood.

The Walking Dead vuelve a sus planes originales sobre este binomio, que cambiaba cuando Melissa McBride decidía abandonar repentinamente la producción. "Desafortunadamente, no puede participar en el spin-off que anunciamos previamente, centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y rodará en Europa", aseguraba entonces la cadena.

"Moverse a Europa era imposible para ella por problemas de logística. Sabemos que los fans se sentirán decepcionados con la noticia, pero el universo The Walking Dead continúa creciendo y expandiéndose de forma interesante y esperamos ver a Carol otra vez muy pronto", explicaba AMC.

No sabemos qué habrá sucedido desde entonces, pero la actriz norteamericana viajaba finalmente a Francia y era pillada en una serie de fotos filtradas, aupando inexorablemente los rumores sobre su retorno a la franquicia como este célebre personaje.

El sexto y último episodio de The Walking Dead: Daryl Dixon era estrenado el pasado 16 de octubre en AMC+ España. El desenlace de la serie abría nuevas tramas sobre el retorno de Rick Grimes (Andrew Lincoln) en el spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live, una posible batalla contra la República Cívica Militar o la permanencia de Daryl en Francia en el Nido.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.