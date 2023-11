Los intérpretes de 'Friends' asisten al funeral de Matthew Perry en Los Ángeles

Hace tiempo, invitado a un podcast, Matthew Perry dijo: “Cuando muera no quiero que Friends sea lo primero que se mencione: quiero que ayudar a los demás sea lo primero. Viviré el resto de mi vida demostrándolo. La adicción es demasiado poderosa para que alguien la venza solo. Pero juntos, día a día, podemos vencerla”. Estas palabras provenían de un conocido historial de adicciones, que se había dejado ver periódicamente durante la andadura del actor en Friends.

Una autobiografía publicada por entonces también indagaba en ello. Perry falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años, y justo este viernes se fundó a su nombre una fundación para combatir contra la adicción, que aceptará donaciones para ayudar a las personas adictas. El gesto, impulsado por allegados de Perry, ha sido casi contemporáneo al funeral por el actor, que se ha celebrado en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. Ahí Perry ha recibido sepultura, cerca de donde están enterradas figuras como Paul Walker, Carrie Fisher o Debbie Reynolds. El funeral ha tenido una gran afluencia de gente.

De hecho, según recoge People, entre los asistentes estaban los compañeros de reparto de Perry en Friends: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox y Lisa Kudrow. El papel que marcó la carrera de Perry se dio precisamente en Friends, donde encarnó al sarcástico Chandler Bing durante diez temporadas. No hace mucho todos ellos participaron en Friends: The Reunion, recordando su estancia en una serie clave de la cultura pop no solo de los 90, sino en general gracias a la nostalgia convocada.

Dos días después de conocerse el fallecimiento de Perry, sus cinco compañeros de Friends emitieron un comunicado conjunto: “Estamos devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que compañeros de reparto. Éramos una familia. Hay tanto que decir, pero ahora mismo vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cuando seamos capaces. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que le querían en todo el mundo”.

