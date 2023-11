Descubre lo que hay en la madriguera del conejo de 'Grooming. La desconocida', la versión en teatro y cine de la obra más perturbadora de la temporada

"¿De qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?", se pregunta la Alicia de Lewis Carroll en los primeros compases de Alicia en el país de las maravillas. Por lo pronto, a la muchacha le sirvió para emprender una aventura fantástica que iba escribiéndose en esas páginas en blanco a medida que su viaje se volvía más raro y alocado.

Aunque Grooming. La desconocida, el libro que Paco Bezerra, Pablo Maqueda y Haizea Viana acaban de publicar reuniendo las versiones fílmica y teatral de su obra, sí contiene diálogos y se presenta con una delicada ilustración de portada de Adara Sánchez, cumple la misma función que ese libro vacío menospreciado por Alicia: es un punto de partida de un viaje raro y alocado. Aquí, sin embargo, sería mejor cambiar raro por siniestro y alocado por perturbador.

Portada de 'Grooming. La desconocida' La uña rota ediciones

Es cierto que entre la obra de Caroll y el trabajo de Bezerra y Maqueda existen vasos comunicantes. Ahí está la chica y la madriguera con un agujero por el que caer al otro lado del espejo. Pero claro, La desconocida es mucho más y esconde, como sus protagonistas, Carolina (Laia Manzanares) y Leo (Manolo Solo), un secreto inconfesable.

En el libro Grooming. La desconocida, Bezerra, Maqueda y Viana no solo comparten las dos versiones de la misma obra, la teatral y la cinematográfica, sino que desgranan el proceso de adaptación realizado a seis manos y analizan las diferencias y similitudes con el texto original. Sin duda, un compendio que debería llamar la atención de todo amante de la escritura de guion.

"La película está basada en la impactante obra del premio nacional Paco Bezerra", comenta Maqueda. "Mientras escribíamos el guion, pensaba que nunca le daría vida. Lo escribimos para nosotros, por así decirlo. Creía que era demasiado incómoda para verse en un cine y a la vez me parecía un reto conseguir la misma incomodidad y fascinación que yo sentí en la butaca del Teatro de la Abadía".

Esa incomodidad tan difícil de plasmar y modular en una obra de ficción ha logrado que La desconocida sea uno de los sleeper del año, tanto en salas como en streaming, ya que nada más aterrizar en Filmin se convirtió en lo más visto de la plataforma.

Como ya se ha dicho en muchas ocasiones, en el caso de La desconocida es mejor no revelar nada y acercarse a ella sin apenas información. Eso sí, no somos responsables de la cara que se te quede cuando aparezcan los títulos de crédito finales y consigas salir por fin de la terrible madriguera en la que te has dejado caer. Tranquilo, todos hemos pasado por ahí.

