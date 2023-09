Amor, celos y traición: 10 series basadas en casos reales que debes ver si te gustó ‘El cuerpo en llamas’

Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez y José Manuel Poga triunfan en España (y algo menos en el extranjero) con su nueva serie, El cuerpo en llamas. En nuestro país, la serie que adapta el crimen de la Guardia Urbana ha sido la más vista por segunda semana consecutiva, mientras que en Estados Unidos no ha logrado colarse entre las preferencias de los usuarios de Netflix.

La receta no es nueva: en lugar de crear un crimen, una investigación policial y una resolución del caso o su abandono, las productoras optan por consultar las hemerotecas en busca de inspiración. A partir de aquí, no queda más (ni menos) que recrear lo leído, maquillando la realidad cuando sea conveniente, introduciendo personajes para cohesionar la trama e, incluso, yendo más lejos de lo que policías y periodistas pudieron o se atrevieron a ir.

Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez en el rodaje de 'El cuerpo en llamas' Instagram @ursulolita

El cuerpo en llamas solamente es el último ejemplo en una larga lista, perlada de títulos a través de los cuales pueden trazarse una historia del crimen a gran y pequeña escala. Una geografía del crimen que hemos intentado sintetizar en las siguientes diez producciones.

10. ‘La huella del crimen’ (1985-2010)

Pese a su longevidad, esta serie creada por Pedro Costa contó únicamente con 14 capítulos, cada uno de ellos dedicado a un caso de nuestra prolífica y bien surtida crónica negra. Por las comisarias, presidios, tribunales y callejas oscuras de La huella del crimen desfilaron algunos de los actores españoles más reconocidos, como Carmen Maura, Sancho Gracia, Victoria Abril, Carlos Larrañaga o, en su última temporada, Carlos Hipólito.

Al igual que ocurre en toda serie compuesta por episodios conclusivos, adolece de una inevitable irregularidad, que depende tanto de la destreza de Costa o el director de turno (Juan Antonio Bardem o Vicente Aranda se encargaron de algunos capítulos) como del interés esencial de la investigación real que se adapta. En el hato de los memorables, se encuentra el dedicado a el Jarabo, que protagoniza Sancho Gracia y dirige Bardem; o El caso de las envenenadas de Valencia, con Terele Pávez a un lado de la cámara y Pedro Olea, al otro.

La huella del crimen está disponible en RTVE Play.

Sancho Gracia en un episodio de 'La huella del crimen' Cinemanía

9. ‘The investigation’ (El caso del submarino)' (2020)

La latitud cambia, pero las costumbres no: Esta miniserie danesa de 6 episodios se adentra en la extravagante desaparición de una periodista sueca, a la que se vio por última vez embarcando en un submarino casero a cuyo dueño pretendía entrevistar.

Además del particular caso que recrea, The investigation supone un incentivo para los seguidores de Borgen, la serie nórdica a la que debemos horas de entrenamiento y la asoladora plaga de los spin-doctors, ya que está protagonizada por Pilou Asbæk y Søren Malling, respectivamente el asesor de Birgitte y el presentador de informativos en una de las principales cadenas de Dinamarca.

The Investigation (El caso del submarino) está disponible en Movistar+Plus.

Pilou Asbæk y Søren Malling, en 'The investigation' Cinemanía

8. ‘Dr. Muerte’ (2021-Actualidad)

Una de las más reciente en esta lista y la primera de las provenientes de Estados Unidos. Al igual que la película El ángel de la muerte (cuyo director, Tobias Lindholm, lo es también de la miniserie anterior), Dr. Muerte transforma las asépticas clínicas de un hospital americano en el escenario de varios crímenes truculentos. Quien los comete no es, en esta ocasión, un opaco enfermero, sino un neurocirujano de brillante futuro, al que interpreta Joshua Jackson (The Affair y Fringe).

También pululan por la serie intérpretes de la talla de Alec Baldwin o Cristian Slater. A diferencia de muchos de los títulos que recomendamos, Dr. Muerte aún está en emisión: la primera temporada se estrenó en su país de origen en 2021 y en 2022, fue renovada por otra más, que se espera para este año o para comienzos del siguiente.

Dr. Muerte está disponible en Livefy y, actualmente, se emite en La Sexta cada martes, tras El intermedio.

Joshua Jackson en 'Dr. Muerte' Cinemanía

7. ‘El capo de Corleone’ (2007)

El único motivo por el cual esta miniserie italiana no se encuentra más arriba en la lista son sus valores de producción, más próximos a una telenovela que a un título de la edad de oro de la televisión. Todo lo demás es, en ella, de primera calidad: desde el trabajo de sus protagonistas, dos actores casi desconocidos llamados Claudio Gioè (que da vida al bárbaro Totò Riina) y Daniele Liotti (su némesis policial y ficticia), hasta la precisión con la que se narra la metamorfosis de Riina, un vulgar campesino que acaba erigiéndose en emperador de Italia.

Al contrario de lo que pudiera pensarse tras ver los 6 episodios que componen El capo de Corleone (de más de una hora cada uno), el reinado del terror que Riina instauró en su país fue aún más atroz de como aquí se describe. En lo que sí coinciden serie y realidad es en la inmunidad con la que parecía contar el mafioso: todos los desvelos del íntegro Biagio (encarnación de tantos héroes anónimos que lucharon, con las manos atadas a la espalda, contra los Corleonesi) estuvieron muy cerca de quedar sin recompensa.

El capo de Corleone no está disponible, por el momento, en ninguna plataforma en España.

Claudio Gioè y Daniele Liotti en 'El capo de Corleone' Cinemanía

6. ‘American Crime Story’ (2016-Actualidad)

El nombre de este cajón de sastre de la crónica negra estadounidense no deja lugar a dudas. Eso sí: la negritud de los crímenes representados no está exenta de gradación. Por ello, si su primera temporada abordaba el doble homicidio del que fue acusado O.J. Simpson, la tercera sustituye la sangre por otra suerte de fluidos al recrear el caso Lewinsky, que tan caro le costó a Bill Clinton.

Por el momento, American Crimen Story cuenta con tres temporadas, y una en camino sobre el propietario de la legendaria discoteca Studio 54. Al igual que ocurría con La huella del crimen, la calidad de las temporadas es desigual: la primera, sobre O.J., con John Travolta y Cuba Gooding Jr., es la mejor de todas; mientras que la segunda, sobre el asesinato del modista Gianni Versace, puede ser lo que andas buscando si La casa Gucci te creó una misteriosa sed de historias sobre crímenes y alta costura. O, simplemente, si te apetece ver a Penélope Cruz.

American Crime Story está disponible en Disney+.

Penélope Cruz en 'American Crime Story'. FX

5. ‘Narcos’ (2015-2017)

Aunque es tan estadounidense como la Coca Cola, esta serie de Netflix se centra en el colombiano más famoso de todos los tiempos. Y no hablamos, precisamente, de Gabriel García Márquez. Esta producción de Netflix fue el epicentro de un fenómeno de la cultura pop sin precedentes en la plataforma, cuyas variopintas secuelas se dejaron sentir a corto (usuarios que rehuían a voz en grito los “spoilers” sobre el final de Paco Escobar) y a largo plazo: aún hoy, es posible escuchar algún “hijueputa malparido” en la boca de un ciudadano nacido y criado en Segovia.

A Narcos, también le debemos la gran parte de la popularidad de Pedro Pascal y, sobre todo, tres temporadas excelentes, la última de las cuales fue capaz incluso de sobrevivir a la ausencia de Escobar, al que daba vida un intimidatorio pero balbuciente Wagner Moura (aprendió español expresamente para este papel).

Narcos está disponible en Netflix.

Luis Guzmán y Wagner Moura en 'Narcos'. NETFLIX

4. ‘Fariña’ (2018)

De el río Magdalena de Medellín, donde todavía chapotean los hipopótamos de Pablo Escobar (ya convertidos en arrolladora legión), a la ría de Arosa. Como sucedió con El capo de Corleone, una de las pocas licencias que se tomó Ramón Campos al adaptar el material de partida, obra de Nacho Carretero, fue el de introducir un personaje que vehiculara la investigación. En este caso, el elegido fue un sargento, fumador contumaz, al que interpreta Tristán Ulloa. El resto puede rastrearse en las hemerotecas: desde el primer soldado raso del narcotráfico gallego, hasta sus afinidades políticas -en ejercicio- más conspicuas.

El camino que llevó a Miñanco hasta la cima fue largo; y aún lo fue más el que tuvieron que recorrer jueces y policías para ponerlo a buen recaudo en una celda. Sin embargo, Fariña atraviesa estas dos etapas en sólo 10 episodios, configurados como un enérgico y a ratos enervante (por su momentáneo ganador) pulso entre el criminal al que da vida Javier Rey y la justicia.

Fariña está disponible en Netflix y en Atresplayer.

Javier Rey, al frente de 'Fariña'. Cinemanía

3. ‘Mindhunter’ (2017-2019)

No importa que estrene una nueva película, que haya dirigido Seven o Zodiac o que, al opinar sobre la huelga de guionistas y directores, deje entrever un “ni los hunos, ni los hotros” que hace arquear más de una ceja. David Fincher jamás se librará, en cada rueda de prensa que conceda, de la siguiente pregunta: “¿Habrá tercera temporada de Mindhunter?”. Y, aunque él ya haya dicho en varias ocasiones que no, la insistencia es comprensible si uno ha visto las dos anteriores. Como Holden Ford y Bill Tench, la clave está en interrogar al sospechoso hasta que este diga lo que, desde un principio, se quería que dijese.

De todas las series citadas, Mindhunter es, quizás, la más alejada de “la realidad”: los psicópatas a los que estudian los dos agentes del FBI existieron y estos mismos, si bien bajo otra identidad, también (el que interpreta Jonathan Groff escribió el libro en el que se basó Fincher). En cambio, las biografías de ambos difieren de las de sus alter-ego, especialmente en su lado más sombrío. Y sí, estamos refiriéndonos a las aficiones, tan poco recomendables, que mantenía alguien próximo a uno de los protagonistas.

Mindhunter está disponible en Netflix.

Cameron Britton y Jonathan Groff, en 'Mindhunter' Netflix

2. ‘Padre coraje’ (2002)

El crimen reflejado no es un sofisticado asesinato, sino una lluvia de puñaladas en una gasolinera a las afueras de Jerez de la Frontera, y la investigación que lo sucede está muy lejos de ser modélica. Al contrario: aún se estudia, en algunas facultades de Derecho, a modo de ejemplo negativo sobre cómo no debe registrarse el escenario de un crimen. El caso, por lo demás, se abandonó y hoy ha proscrito.

Sin embargo, Padre coraje es una serie monumental que, en apenas tres episodios (de casi dos horas de duración cada uno, eso sí), se empapó de esa otra crónica negra, turbia, cutre y chapucera, en la que brilla un Vicente Romero que, en su primer trabajo (hasta entonces, estaba empleado en un parque de atracciones), no solamente no se amedrentó ante Juan Diego, sino que hizo una interpretación, a veces cómica, a veces terrorífica (en ocasiones, ambas dimensiones en una), que, sin exagerar, todo el mundo debería ver al menos una vez en su vida.

Padre coraje está disponible en Atresplayer.

Juan Diego y Vicente Romero, en 'Padre coraje' Cinemanía

1. ‘Roma criminal’ (2008-2010)

Si el grito “Yo estuve en la banda del Libanés” no te dice nada, la Magliana te parece una receta de espagueti y crees que la mafia es endémica de Sicilia, tienes una cita con Roma criminal. Cinematográficamente, esta serie italiana no tiene nada que envidiarle a los grandes títulos de la primera década de los 2000, y la profundidad de cada uno de los personajes es tal que olvidarlos será tan complicado como despertar un día preguntándote quién era Tony Soprano.

El goce culpable de todo seguidor (artístico) del crimen organizado se acrecentará al saber que El Libanés, El Dandi o Búfalo (con otros nombres) patrullaron un día las calles de Roma, y que sus métodos para medrar no son más aseados que los que aquí se reflejan. Con todo, es muy posible que, en más de una ocasión, esta serie te forme un nudo en la garganta, y no precisamente porque creas que el policía que sigue a La banda del Libanés no va a salirse con la suya. Pero esos son los peligros de ver una serie basada en casos reales: que se corre el riesgo de que, a uno, el criminal más despiadado le acabe cayendo simpático.

Roma criminal no está disponible, por el momento, en ninguna plataforma en España.

Alessandro Roja en 'Roma criminal' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.