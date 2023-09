La serie de Netflix con Úrsula Corberó que la condenada por el crimen de la Guardia Urbana pide detener

El cuerpo en llamas aún no se ha estrenado pero ya ha comenzado a generar controversia y titulares para acompañarla. Rosa Peral, quien fue condenada por el llamado crimen de la Guardia Urbana que ocupa el núcleo argumental de la miniserie de ficción de Netflix, ha pedido al juzgado paralizar su estreno, previsto para el 8 de septiembre, al considerar que podría atentar contra su derecho al honor.

Rosa Peral fue condenada en 2020 por la Audiencia de Barcelona a 25 años de prisión por asesinar a su pareja, Pedro R., junto al que entonces era su amante y que también fue condenado, Albert López. Los tres formaban parte del cuerpo de la Guardia Urbana Barcelona. Tras perpetrar el asesinato, escondieron el cadáver en el maletero de un coche y le prendieron fuego cerca del pantano de Foix.

Estos son los hechos que se cuentan en El cuerpo en llamas, ficción de Jorge Torregrossa (Fariña, Intimidad) y Laura Mañá (Un novio para mi mujer), con guion de Laura Sarmiento (Intimidad, Matadero), inspirada en el hecho real, donde Úrsula Corberó interpreta a Rosa Peral y Quim Gutiérrez a Albert López.

Mediante una demanda civil en el juzgado de primera instancia número 54 de Barcelona, Peral ha solicitando la adopción de medidas cautelares que paralicen el estreno de la serie con el fin de poder visionarla antes de su emisión en Netflix para constatar si su derecho al honor se ve vulnerado por el contenido de la ficción.

El juzgado ha abierto un procedimiento para tramitar las medidas, previo a la aceptación o no de la demanda. Según informa EFE, también ha emplazado a la subsanación de errores formales en el escrito y a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia del juzgado para asumir esta reclamación. Una vez realizados estos pasos, el magistrado deberá resolver sobre la pertinencia de la demanda civil, por lo que todavía no está claro si se paralizará o no el estreno de El cuerpo en llamas.

Además de la miniserie protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez, Netflix tiene previsto acompañar su estreno ese mismo día con el del documental Las cintas de Rosa Peral, que cuenta con testimonios de la propia condenada desde prisión.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.