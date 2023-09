Úrsula Corberó habla sobre su interpretación de Rosa Peral en 'El cuerpo en llamas': "Es el personaje que más me ha costado"

Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión por asesinar a su pareja junto al que entonces era su amante, ha pedido al juzgado paralizar el estreno de la miniserie El cuerpo en llamas, inspirada en dichos hechos reales, con la que Netflix lleva a la pantalla uno de los casos más mediáticos de la España negra, con tres agentes de la Guardia Urbana de Barcelona implicados como víctima y perpetradores.

El cuerpo en llamas hace alusión a la víctima, el agente que apareció calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix (Barcelona) en 2017. Detrás estaba el crimen urdido por su pareja, la también agente Rosa Peral (a quien interpreta Úrsula Corberó en la serie) y su exnovio, Albert López (encarnado por Quim Gutiérrez).

Hablamos de su papel en El cuerpo en llamas con Úrsula Corberó. Icono pop, por obra y gracia de su personaje, y actriz de fama mundial. ¿Cómo pasar página de Tokio, su estratosférico rol en La casa de papel? Construyendo, en la ficción, otras vidas estimulantes. En esta ocasión, una tan real como polémica.

Uno de esos proyectos que has elegido después ha sido 'El cuerpo en llamas'. ¿Qué te atrajo de la propuesta?Me atrapó el personaje. Es muy difícil hacerte una idea de algo leyendo solo el guion y pedí tener muchas reuniones con Netflix, Arcadia [la productora] y Jorge Torregrosa [director y productor ejecutivo] para que me ayudaran a visualizar qué es lo que querían hacer y desde qué lugar. ¡Pensé que si decía que no a este personaje no iba a poder dormir tranquila!

¿Cómo es la vida después de 'La casa de papel'? La vida sigue, pero desprenderse de 'La casa de papel' fue bastante complicado. Digo esto porque me considero una persona que siempre ha tenido las ideas bastante claras y, después de 'La casa de papel', sentí mucho vértigo y que estaba bastante perdida. Hubo mucha terapia, mucho análisis y un parón que decidí hacer para tener tiempo de acomodarme a nivel emocional y por descanso. Pero también fue un trampolín y gracias a la serie he tenido muchos impulsos, como trabajar fuera o poder escoger personajes. Siento que ha sido algo muy bueno en mi carrera, pero he necesitado tiempo para procesarlo y para trabajar también el desapego.

Rosa Peral es una femme fatale: seductora, manipuladora, mentirosa patológica… ¿Qué ha sido lo más difícil? Sus múltiples facetas, porque es muchas personas diferentes. Recuerdo que pensaba que tenía que ponerle como especial foco al hecho de sentir que era el mismo personaje todo el rato. Rosa es distinta con Pedro, con Albert, con su exmarido, con sus padres… Lo que más me preocupaba era que podía parecer que perdía la identidad del personaje. No había muchas transiciones de ella sola donde podamos ver quién es en la intimidad. Y, por supuesto, al principio, me preocupaba el no poder conectar con lo que hace, pero eso me duró muy poco.

Entonces, ¿no utilizaste fuentes reales para ayudarte? Solo para la caracterización física. Me parecía muy potente conservar ese pelo, me llamó la atención que se lo tocaba y lo usaba como un arma de seducción, pero, a la vez, también de defensa. No quise saber mucho más de ella porque me apetecía hacer algo muy propio y que se alejara completamente de la realidad.

¿Que la serie se inspire en un suceso real motiva o da cierto vértigo?No conocía mucho el caso, tenía un vago recuerdo y sí que me daba todo más respeto por tratarse de un suceso real. Por eso, sentí que jugaba bastante a mi favor no estar ‘intoxicada’ por un montón de cosas que, a nivel mediático, se habían usado para convertir el caso en algo un poco más morboso. Yo tenía en mi cabeza una cosa supercinematográfica y ganas de explorar un personaje desde el no prejuicio, desde la humanidad más absoluta. Hacer una mujer de verdad y encontrar el porqué desde un análisis mucho más profundo.

¿Es tu personaje más complicado hasta el momento?

Es el que más me ha costado antes de rodar. En ese sentido, sí que es el personaje más complicado que he creado, con el que más me ha costado conectar, el más difícil de entender y habitar. Pero pasó una cosa muy rara que no me había pasado nunca: cuando empecé a rodar, fue más una cuestión de intuición. No tenía tanto que ver con el análisis de la actriz, me fue saliendo naturalmente.

Tienes pendientes de estreno la película americana 'Lift', para Netflix, y la argentina 'Matar al jockey', con Luis Ortega. ¿Estás poniendo el foco en proyectos más internacionales?Ha sido una casualidad, simplemente. Me dejo llevar un poco por mis intuiciones, por lo que me apetece hacer y me está saliendo bien. Como trabajar en mi tierra, en Barcelona, con un personaje muy bonito y un reto muy grande como ha sido 'El cuerpo en llamas'.

Con Luis Ortega vengo siendo muy pesada desde hace mucho tiempo, diciéndole que quería trabajar con él. Es un cambio de aires, un cine de autor, una ida de olla en una película maravillosa y con mucha identidad. Lift es una peli americana, lo que supone experiencia con gente americana y practicar inglés, que es algo que siempre está bien.